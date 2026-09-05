David Céspedes, experto en longevidad: "No todas las alternativas a la leche son iguales"

De un tiempo a esta parte, las variedades en torno a la leche tradicional como la de soja, coco y almendra han ganado popularidad. Pero, ¿contienen los mismos nutrientes que la de toda la vida? David Céspedes lo tiene claro, no todos los tipos de leche están formuladas igual; él es médico experto en longevidad y en sus redes sociales comparte consejos para mejorar el estilo de vida con hábitos saludables que fomentan el envejecimiento sano.

Tipos de leche / FREEPIK

¿Cuál es la leche que más nutrientes aporta?

Si bebes leche sin lactosa aunque no seas intolerante resulta en un alto riesgo de contraer hiperglucemia, ya que es la bebida que produce más pico de glucosa. Al igual que recomienda evitar las opciones de coco, de almendra y de avena; esto se debe a los niveles tan bajos de calorías, azúcares, además de que estas no contienen ni proteínas ni grasas. Por otro lado, el único elemento positivo que destaca de la leche de soja son las isoflavonas que contiene; puesto que ayuda a reducir los sofocos, los sudores nocturnos y cambios de humor que sufren las mujeres en la menopausia, asimismo, previenen, en general, la pérdida de masa ósea y el riesgo de osteoporosis, y también, mejora la salud cardiovascular. Sumado a esto, el doctor avisa de que la alternativa de proteína vendida en supermercados convencionales no es de las mejores opciones, porque al no contener lactosa los azúcares apenas cumplen su función y no aporta los nutrientes necesarios que componen la bebida clásica. Tal como la leche de vaca desnatada, Céspedes explica que al no incluir vitaminas liposolubles no absorbe el calcio, a no ser que esté enriquecida con vitamina d.

Por otro lado, la leche de oveja es la más recomendable para deportistas ya que se caracteriza por su alta densidad energética, lo que deriva en más grasa y más proteína; añade que si es semidesnatada es perfecta para toda la familia. De la misma forma que la leche de vaca entera; esta opción aporta todo lo positivo de la leche sin añadir refuerzos y contiene más grasa que el resto por lo que su pico de glucosa es bajo. No obstante, la variante semidesnatada contiene bajos niveles de densidad energética y carece de vitaminas liposolubles que absorban su calcio.

Pero, el experto asegura que la densidad energética ligado con los grados de grasa y proteínas, al igual que los hidratos de carbono que contienen la leche de cabra, hacen que esta variante sea la más completa.

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Porque si, existe un alimento que cubre gran parte de las necesidades nutricionales y que según el doctor, es posible alimentarte solo de este producto durante un mes y manternerte totalmente sano. Se trata de las sardinas; este pescado azul contiene alta calidad de proteína, omega 3, calcio, vitamina d y b12, yodo, creatina y coenzima q10. Todos estos nutrientes hacen de las sardinas un alimento tan completo, que ingiriendo las calorías necesarias, se convierten en una pieza clave en todas las dietas y evita el desarrollo de deficits.