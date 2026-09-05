¿Por qué dormimos peor con calor? Recomendaciones para mejorar el sueño

Calor de día y también de noche. La Comunitat Valenciana ha sufrido un verano tórrido y sofocante con noches donde los termómetros apenas bajan de los 22 grados: noches tórridas, ecuatoriales y tropicales. Con la humedad relativa y el calor acumulado durante las horas de sol, dormir en plena canícula se ha convertido para muchos en toda una misión imposible. El reto es mayúsculo, no solo de día sino también de noche. Los valencianos afrontan las horas que deberían ser de descanso con la incertidumbre de elegir entre ventilador o aire acondicionado. Pero la pregunta va más allá: ¿Qué debemos hacer para conciliar el descanso con el calor nocturno? Y es que los expertos advierten que es precisamente este agobio o bochorno es la causa principal de los desvelos y el insomnio de los meses estivales.

El calor, enemigo del descanso / FREEPIK

El sueño y las altas temperaturas

Por eso, cuando la temperatura corporal no desciende como debería durante la noche, el sueño no llega a profundizarse correctamente. Como consecuencia, se producen microdespertares, que pueden estar provocados tanto por el aumento de la temperatura del cuerpo como por la sensación de sudoración, humedad y calor que experimentamos durante la noche. Aunque en muchas ocasiones la persona no llega a despertarse por completo, estas interrupciones afectan a la continuidad del descanso y hacen que el sueño sea menos reparador.

Además, una temperatura corporal elevada puede alterar la producción de melatonina, la hormona que segrega el organismo y que desempeña un papel fundamental en la regulación del ciclo del sueño y la vigilia. Cuando el cuerpo no consigue reducir su temperatura de manera adecuada, resulta más complicado iniciar y mantener un sueño profundo durante toda la noche.

Los microdespertares, al interrumpir los diferentes ciclos del sueño, también dificultan que el organismo complete correctamente las fases más profundas y reparadoras. De esta forma, cuando una persona vuelve a dormirse después de uno de estos episodios, puede reiniciar parte del proceso del sueño, impidiendo que este avance de manera continua. El resultado es un descanso más fragmentado y de menor calidad, que puede provocar que al despertar la persona se sienta cansada a pesar de haber pasado varias horas en la cama.

Esta situación se vuelve especialmente frecuente durante las noches de verano, cuando las altas temperaturas dificultan que el dormitorio alcance unas condiciones adecuadas para descansar. El calor no solo puede retrasar el momento de conciliar el sueño, sino que también favorece que las interrupciones sean más frecuentes a lo largo de la noche. Por este motivo, mantener una temperatura agradable en la habitación y favorecer la ventilación puede ser clave para conseguir un descanso más continuo.

Cuando estas noches calurosas se repiten durante varios días, la falta de descanso puede acumularse y afectar al estado de ánimo, la concentración y el rendimiento durante el día. Dormir peor durante una noche puntual puede resultar molesto, pero cuando las altas temperaturas se mantienen durante semanas, el problema puede convertirse en una alteración habitual del descanso nocturno.

Recomendaciones para dormir bien pese al calor

Aunque cada persona soporta de manera diferente el calor, hay una cosa en la que los expertos coinciden; para el descanso hay que procurar estar en las mejores condiciones durante el día. Así que entre las recomendaciones para dormir bien, es fundamental seguir las rutinas de sueño habituales incluyendo la hora de levantarse.

Asimismo, hay que evitar que la siesta se prolongue más allá de treinta minutos, así como mantener una buena hidratación con agua e ingerir una cena ligera, y esta dos horas antes de irnos a dormir. También, un factor a tener en cuenta es que con las altas temperaturas de la época estival la casa tiende a calentarse por lo que es importante mantenerla fresca el máximo tiempo posible. Del mismo modo, reforzar la refrigeración con medidas como paños húmedos, ventilación cruzada u objetos fríos; igualmente se recomienda usar ropa ligera y cómoda, preferiblemente con tejidos transpirables.

Incluso, el uso de pijamas de algodón o lino, y ropa de cama del mismo tejido contribuye a la mejora de la calidad del sueño, así como evitar dormir con el aire acondicionado durante toda la noche; en su lugar se pueden usar ventiladores con el fin de evitar que la corriente nos dé directamente. Por otro lado, los expertos recomiendan mantener la habitación ventilada durante el día, y a un máximo de 22ºC durante la noche.

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Por último, es fundamental ducharse con agua templada, ya que si lo hacemos con a una temperatura muy baja produce el efecto contrario en nuestro cuerpo, y posteriormente lo sobrecalentaría. Y un factor clave es evitar el ejercicio físico en las horas previas a irnos a dormir, preferiblemente practicarlo durante el día.