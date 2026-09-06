Paula Nuévalos (27 años), agricultora valenciana: "A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo"

Paula Nuévalos, una joven de 27 años natural de Utiel (Valencia), ejercía como ingeniera mecánica hasta que, tras el fallecimiento de su padre, se vio obligada a abandonar su profesión y volver de forma definitiva al campo para hacerse cargo de la explotación agrícola familiar.

Nuévalos, que muestra en redes sociales su rutina diaria entre viñedos bajo el nombre de Agropauli, ha compartido un vídeo en el que reflexiona sobre la gran diferencia que existe entre pasar unas semanas de descanso en un entorno rural y afrontar la realidad de vivir en él durante los doce meses del año.

"A ti te encanta el pueblo en verano, que es cuando está la piscina abierta"

En verano, los pequeños pueblos abren sus piscinas municipales, las terrazas vuelven a llenarse y las calles recuperan durante unas semanas un movimiento que desaparece cuando terminan las vacaciones. Es también el momento en el que muchos de quienes viven durante el año en la ciudad repiten una frase habitual: "Me encanta el pueblo".

"Es que a mí me hace mucha gracia porque la gente dice: 'Me encanta el pueblo'. No, cariño, a ti te encanta el pueblo en verano, que es cuando está la piscina abierta, cuando vas al bar, cuando te tomas tus vacaciones', matiza la joven agricultora. "A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo".

La imagen del pueblo en agosto poco tiene que ver, explica, con la que se encuentran sus vecinos durante el invierno. Entonces hay menos gente, menos actividades sociales y muchas de las personas que llenan las calles durante las vacaciones han regresado ya a las ciudades.

"A ti no te gusta aburrirte en invierno (aunque ella asegura no aburrirse nada entonces), que no haya actividades sociales, que no haya tanta gente... Creo que lo estamos confundiendo, porque lo que gusta es socializar con la gente de la ciudad que también viene en verano", sostiene.

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Y sentencia: "A ti no te gusta el pueblo, lo que te gusta es venir en verano y estar de vacaciones".