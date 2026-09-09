Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 770 días en las bajas: "Son las cifras mayores de la historia"

El Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS) vuelve a criticar el colapso del sistema de bajas. "La política de gestión de la Dirección General del INSS en materia de control de la Incapacidad Temporal (IT) y de Incapacidad Permanente (IP) ha acreditado su fracaso. En la mayoría del territorio español se está valorando por primera vez a los pacientes sobrepasando ya los límites legales, con más de 770 días", aseguran.

"Las cifras son las mayores de la historia, y tanto médicos inspectores como ciudadanos se ven indefensos frente a una administración inoperante e ineficaz", indican sobre el retraso en las bajas.

Falta de medios

"La falta de medios humanos y materiales es abrumadora e insostenible, unas plantillas cada vez más mermadas, con poco más de 400 médicos inspectores en activo y 93 médicos próximos a la jubilación, y con una última OPE que ofertó 161 plazas y en la que se van a cubrir inicialmente 45 plazas, menos del 30% del total", señalan en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

"La política de Recursos Humanos de la Dirección General -de Instituto Nacional de la Seguridad Social- no consigue atraer a los médicos y tampoco estabiliza a su plantilla por unas condiciones laborales y profesionales deplorables: una sobrecarga laboral cada vez mayor que cercena al médico inspector del tiempo necesario poder trabajar con el debido rigo", se quejan.

El próximo mes se cumple un año del inicio de las movilizaciones del colectivo. Consideran que, hasta ahora, "la Administración únicamente ha dado largas, falsas promesas y, en la mayoría de los casos, el silencio por respuesta". Describen una "nefasta gestión ajenos a la deriva que está llevando el sistema a la quiebra".

"Remedio eficaz"

Critican, asimismo, en un escrito dirigido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "déficit de plantilla y medios de trabajo a los que no se pone remedio de manera eficaz". El sindicato solicita "su intervención inmediata ante un deterioro del sistema que está alcanzando un punto de no retorno".

"Ante un nuevo empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo en junio de 2026, nos hemos visto obligados a incrementar estas medidas de presión convocando paros parciales diarios indefinidos desde el 29 de junio de 2026", señala el sindicato.

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El sindicato de médicos inspectores señala que "no dejará de luchar y movilizarse hasta alcanzar nuestras justas reivindicaciones, por nosotros y por la ciudadanía" y adelanta que, a partir del próximo mes de octubre, habrá aumento de los paros parciales que venían realizando en protesta por sus reivindicaciones, además del mantenimiento de jornada completa de huelga indefinida mensual los días 27 de cada mes.