Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio PolopAviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de GallineraValencia CF
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Continúan las labores de extinción del incendio declarado en el municipio madrileño de Santa María de la Alameda

Vista del incendio en Santa María de la Alameda, en la Comunidad de Madrid.

Vista del incendio en Santa María de la Alameda, en la Comunidad de Madrid. / Mateo Lanzuela / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista

Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista

Mompó no ve machismo en insultar a Morant y Enguix (Ens Uneix) evita censurarle

Mompó no ve machismo en insultar a Morant y Enguix (Ens Uneix) evita censurarle

De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres

De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres

Favara celebrará un pleno seis meses y medio después pero solo para propiciar el relevo de tres ediles

Favara celebrará un pleno seis meses y medio después pero solo para propiciar el relevo de tres ediles
Tracking Pixel Contents