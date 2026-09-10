La Fiscalía unifica criterio: las víctimas no podrán negarse a declarar si sus hijos presencian las agresiones machistas

La Fiscalía ha fijado que las mujeres víctimas de violencia de género no podrán acogerse a la dispensa que les permite no declarar contra su pareja o expareja -que suelen utilizar cuando tienen miedo o se arrepienten, por algún motivo, de haber interpuesto la denuncia- cuando sus hijos menores hayan presenciado las agresiones. El nuevo criterio, que ha sido adoptado ante las decisiones contradictorias que estaban dictando algunos tribunales, considera a estos niños también víctimas del maltrato y antepone su protección al derecho de la madre a no declarar contra un familiar.

Así se refleja en la memoria anual de la Fiscalía, correspondiente al año 2025, que se ha publicado este jueves, que recoge una consulta realizada por una fiscalía territorial, sobre cómo interpretar el artículo 416.1.1, de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite que determinados familiares o personas vinculadas al investigado no estén obligados a declarar contra él, así como la reforma posterior. Como muchas víctimas de la violencia de género, debido al miedo que sienten tras interponer la denuncia, se acogen a esta dispensa para no declarar contra el agresor, lo que muchas veces impide condenarle, la reforma de 2021 prohibió acogerse a esta posibilidad a "los parientes o tutores de los menores víctimas".

El problema es que no fijaba qué se entiende por "menores víctimas", por lo que unas audiencias lo han entendido como aquel niño que ha presenciado la violencia y otras solo para aquellos menores sujetos directos de la agresión. En respuesta a la consulta, la Fiscalía General ha fijado el criterio de que una víctima menor incluye también a todo niño o niña que presencia la violencia ejercida contra su madre, con lo cual como denunciante estas mujeres no pueden acogerse a la dispensa de no declarar.

Aumento de la dispensa

Por tanto, a partir de la respuesta de la Fiscalía general, los fiscales tienen que velar porque no se permita a las madres, cuyos hijos han presenciado actos violentos, no declarar contra sus agresores. Aún así, pese a que la orden del Ministerio Público se emitió el 28 de julio de 2025, la memoria indica que sigue aumentando el número de víctimas que se acogen a la dispensa: 20.977 en 2025, un 12,6% más que en 2024. Ante ello, la fiscalía pide mejorar la información, el acompañamiento y la detección temprana de las situaciones de riesgo.

La memoria recoge que el año pasado hubo un total de 50 feminicidios, una situación que la fiscal general, Teresa Peramato, ha calificado de "intolerable" en la presentación del balance de actuaciones del Ministerio Público. Un dato que la fiscalía considera especialmente preocupante, y que se repite -con algunas pequeñas variaciones-, año a año, es que solo el 22% de las asesinadas había denunciado previamente, lo que indica que, o bien minimizan el riesgo al que están expuestas, o bien no confían en que las instituciones vayan a protegerlas adecuadamente.

Los agresores persistentes

Además, la memoria pone el acento en que 14 de los 50 presuntos asesinos (un 28%) tenían antecedentes de maltrato hacia otras mujeres. Eran, por tanto, agresores persistentes, un fenómeno sobre el que las autoridades han puesto el foco en los últimos años. En 2024 fueron el 14% y en 2023 el 11%, por lo que se trata de una situación en aumento. Al mismo tiempo, el año pasado se interpusieron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024, correspondientes a 185.188 mujeres víctimas.

La memoria de 2024 destapó un fallo en los dispositivos de control telemático de maltratadores, ligado a un cambio en la empresa adjudicataria del sistema y la migración de los datos, que provocó una "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". La denuncia levantó una gran polvareda y provocó que la oposición exigiera la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Pero la situación se ha reconducido, según reconoce la propia fiscalía en la memoria de este año, con varias reuniones donde se han actualizado los protocolos y coordinado los cambios tecnológicos.

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De hecho, el ministerio fiscal considera que las pulseras son un "instrumento clave para la protección de las víctimas" aunque sigue insistiendo en que hay incidencias técnicas y que en las zonas rurales hay dificultad para mantener la distancia de seguridad de 500 metros, así como problemas de cobertura.