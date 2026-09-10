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Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Suben a 296.502 las hectáreas quemadas por fuegos en España, más del triple del promedio

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

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Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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