Termofísica, evaporación y pardeamiento enzimático, los secretos de una buena paella según la ciencia y la UPV

"¿Qué procesos científicos intervienen en la elaboración de una buena paella? ¿Qué hay detrás de uno de los productos valencianos más representativos, como la horchata? ¿Qué hace tan especial al cacau del collaret?". Estas son algunas de las preguntas a las que da respuesta 'Un mos de Ciència', una nueva iniciativa audiovisual de divulgación científica de la Universitat Politècnica de València (UPV), que cuenta con la colaboración de Consum.

El proyecto acerca la ciencia al público a partir de alimentos, productos y platos estrechamente vinculados a la gastronomía valenciana. Las tres primeras entregas están dedicadas a la paella, la horchata y el cacau del collaret.

En el primer episodio, la paella valenciana se revela como, además de un plato que requiere de maestría y experiencia, de una auténtica maravilla de la física. Y es que detrás del perfecto cocinado del arroz se esconde ciencia. El secreto del punto perfecto del arroz reside en la física del cocinado: resulta imprescindible repartir el calor de forma totalmente uniforme por toda la base del recipiente y controlar con precisión el ritmo de evaporación del caldo, dos factores determinantes para asegurar una cocción homogénea del grano y la correcta absorción de los aromas. Pero además de física, la paella esconde otros secretos como que el perfil aromático y gustativo del plato reside en las reacciones de Maillard (o de pardeamiento enzimático), un fenómeno químico desencadenado durante el sofrito y la cocción que transforma ingredientes sencillos en un conjunto de sabores complejos y matizados.

Los siguientes capítulos se centrarán en platos como la 'fideuà', el 'rossejat' y el puchero y en productos como la zanahoria morada de Villena, el 'meló d'or' de Ontinyent o el garrofón, entre otros.

Iniciativa 'Un mos de ciència' / UPV

La iniciativa combina diferentes formatos divulgativos. Para redes sociales, incluye vídeos e infografías que explican de forma sencilla y visual algunos de los fenómenos y datos científicos relacionados con cada producto.

Estos contenidos se difunden a través de los canales de la UPV y Consum; y se pueden consultar en una lista específica del proyecto en el canal de YouTube del Área de Comunicación de la UPV.

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Además, la UPV ha elaborado un poster de gran formato con cada uno de los productos, que se irán repartiendo por los diferentes bares y restaurantes de los campus de València, Alcoy y Gandia, y que incluyen también un QR desde el que se puede acceder a todos los contenidos actualizados de 'Un mos de Ciència'.