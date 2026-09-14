Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorSustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsPrevisión del tiempoteletrabajo Generalitatresultados PISA Valencia
instagramlinkedin

Asesinato en México

El recuerdo más íntimo de Claudia Tacoronte: "Le quedaba toda una vida"

Amalia M. Fajardo, antigua docente de la joven grancanaria asesinada en México, recuerda su timidez, su sonrisa y una vida que apenas comenzaba

El minuto de silencio por el asesinato de Claudia Tacoronte en la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El minuto de silencio por el asesinato de Claudia Tacoronte en la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Yeremi Almeida González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, estudiaba cuarto de Educación Infantil y había viajado a México para continuar aprendiendo. Llevaba alrededor de un mes viviendo una experiencia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuando su vida quedó truncada.

Pero quienes la conocieron se resisten a que todo lo que fue quede reducido a la manera en que murió.

Una de esas personas es Amalia M. Fajardo, antigua profesora de Claudia en una Escuela de Jóvenes Emprendedores vinculada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su recuerdo devuelve a la joven a un lugar mucho más íntimo que cualquier titular: el de una alumna tímida, educada, sonriente y con toda una vida todavía por construir.

Me niego a que sea recordada únicamente como ‘la chica canaria que asesinaron en México”, escribe.

“Claudia era muchísimo más que eso”

Fajardo reconoce que escribir sobre ella le ha resultado especialmente difícil. Está acostumbrada, explica, a escribir sobre actualidad, injusticias y realidades dolorosas. Pero esta vez hay algo diferente: conocía a la persona que hay detrás de la noticia.

Claudia había sido una de sus alumnas cuando comenzó a ejercer como profesora. El tiempo pasó, pero no borró el recuerdo. “Hay alumnos que se quedan encapsulados en nuestra memoria como esas personas a las que sabes que vas a querer toda la vida”, señala.

Y Claudia, escribe, era una de ellas.

Una chica tímida que siempre llevaba una sonrisa

La imagen que conserva su antigua profesora está lejos de expedientes, investigaciones o comunicados oficiales. Recuerda a una joven muy tímida, extremadamente educada y participativa, capaz de involucrarse en las actividades incluso cuando la vergüenza podía más que ella.

Y recuerda, sobre todo, una sonrisa. Era una alumna que se esforzaba, que estaba creciendo y que comenzaba a abrirse camino.

Por eso, una de las frases más dolorosas de su despedida no mira hacia lo ocurrido, sino hacia todo lo que ya no podrá ocurrir: “Pensar en todo lo que le quedaba por vivir”.

Claudia estudiaba en Granada y estaba de intercambio en México

Claudia era vecina de El Monte, en Santa Brígida, Gran Canaria, y cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Anteriormente había estado matriculada durante el curso 2022-2023 en el Grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En México realizaba una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Según las informaciones disponibles, la joven habría sido atacada con un arma blanca en el contexto de un supuesto robo y consiguió acceder al recinto antes de fallecer a consecuencia de las heridas.

Noticias relacionadas y más

La Fiscalía de Morelos investiga inicialmente el caso como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a muertes violentas de mujeres, mientras trata de establecer las circunstancias concretas y determinar si existieron razones de género.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
  2. Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia que obliga a desalojar una finca
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
  4. El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay
  5. Gaspar Romero: “Peter Lim ha abocado al Valencia CF a una deuda perpetua”
  6. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  7. Este es el catálogo de entrenadores libres para relevar a Carlos Corberán en el Valencia CF
  8. Sevilla, última estación: las caídas de Quique Sánchez Flores, Nuno Espírito Santo y Carlos Corberán en el Valencia CF

Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' en Valencia

Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' en Valencia

La Marcha RunCáncer de Massamagrell recauda 2.120 euros para la lucha contra el cáncer

La Marcha RunCáncer de Massamagrell recauda 2.120 euros para la lucha contra el cáncer

La ruta de los ‘Kilómetros Invisibles’ para poner el foco en las enfermedades raras arranca en Cullera

La ruta de los ‘Kilómetros Invisibles’ para poner el foco en las enfermedades raras arranca en Cullera

Manises acoge la 6ª edición del Butoni Fest

Manises acoge la 6ª edición del Butoni Fest

El Ontinyent 1931 suma los primeros puntos de la temporada con la victoria frente al Atlético Saguntino

El Ontinyent 1931 suma los primeros puntos de la temporada con la victoria frente al Atlético Saguntino

Sedaví celebra la V Entrà de Bandes con la participación de cinco formaciones musicales

Sedaví celebra la V Entrà de Bandes con la participación de cinco formaciones musicales

Ontinyent promueve actitudes igualitarias en el hogar con el proyecto europeo "Stereotype Trap"

Ontinyent promueve actitudes igualitarias en el hogar con el proyecto europeo "Stereotype Trap"

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios
Tracking Pixel Contents