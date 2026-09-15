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La hermana de Claudia Tacoronte rompe su silencio: "Esto no puede quedar así"

Lara Tacoronte reclama justicia tras el asesinato de la estudiante grancanaria en México, denuncia la violencia contra las mujeres y cuestiona el programa de intercambio en el que participaba su hermana

Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

Europa Press

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Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria de 21 años asesinada durante una estancia de movilidad académica en México, ha provocado una oleada de reacciones dentro y fuera de Canarias. Entre ellas, la de su hermana Lara Tacoronte, que ha publicado un emotivo vídeo en redes sociales en el que expresa su dolor, reclama justicia y reflexiona sobre la violencia que sufren las mujeres.

"Esto no puede quedar así. Mi hermana tenía 21 años, estaba estudiando en Granada y hace menos de un mes se fue de intercambio a México", comienza diciendo en la grabación.

Visiblemente afectada, Lara asegura que todavía no encuentra explicación a lo ocurrido."No tengo palabras. Más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente inhumana, yo no entiendo nada".

La versión conocida hasta ahora

Durante el vídeo, la hermana de Claudia relata la versión de los hechos que, según explica, ha conocido a través de las informaciones publicadas sobre el caso. Según ese relato, un hombre habría intentado robar el teléfono móvil de la joven y tras salir ella corriendo para pedir ayuda, la persiguió y la atacó con un arma blanca.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abierta una investigación por un presunto feminicidio para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable. "Espero que investiguen bien el caso, encuentren a ese tío porque no es justo que esté por ahí", afirma Lara en el vídeo.

Vehículos de emergencias y de las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el asesinato de la estudiante grancanaria Claudia Tacoronte.

Vehículos de emergencias y de las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el asesinato de la estudiante grancanaria Claudia Tacoronte. / Diario de Morelos

"Mis padres estaban preocupados"

La joven también cuestiona el destino en el que su hermana realizaba el intercambio académico y asegura que la familia ya había manifestado su preocupación.

"Cuando mi hermana llegó a la universidad donde iba a estudiar no sabíamos nada. Mis padres estaban preocupados por ella, pero ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos", explica.

En ese contexto, Lara lamenta la violencia que, a su juicio, sufren las mujeres y se pregunta por qué este tipo de sucesos terminan normalizándose.

"Nadie nos ha llamado"

Otro de los momentos más duros del vídeo llega cuando afirma que la familia no ha recibido el apoyo institucional que esperaba tras el asesinato."Nadie me ha llamado ni a mis padres. Eso de que están apoyando a la familia es mentira. Nadie nos lo ha contado; lo he visto yo en las noticias", sostiene.

Asimismo, recuerda el impacto que supuso conocer la noticia y lamenta que su hermana perdiera la vida de una forma tan violenta.

Un llamamiento contra la violencia

Lara concluye su mensaje reclamando que el asesinato de su hermana sirva para reflexionar sobre la violencia que sufren muchas mujeres y para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse."Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a alguien. Mi hermana tenía muchos sueños, muchos planes y mucha gente que la quería muchísimo".

Y añade: "Hasta que como sociedad no cambiemos esto, no va a parar y va a seguir sucediendo".

La hermana matiza sus palabras

Horas después de publicar el vídeo, Lara Tacoronte compartió varias historias en Instagram en las que agradeció el apoyo recibido y quiso aclarar que sus declaraciones no pretendían señalar al conjunto de México.

"Tampoco quiero que mi vídeo se interprete como un ataque a México y a la gente de allí. Sé que también hay muchas personas buenas y mi hermana estaba muy feliz. Se sentía muy arropada por las personas que conoció allí", escribió.

La joven explicó además que los numerosos mensajes recibidos desde México le han permitido comprender mejor lo que su hermana le transmitía durante su estancia académica."Ahora entiendo a lo que se refería mi hermana cuando decía que se sentía arropada por la gente de México. Muchas gracias por todos vuestros mensajes".

Noticias relacionadas y más

Lara concluyó sus publicaciones reiterando su deseo de que se haga justicia y haciendo un nuevo llamamiento para combatir la violencia."Acabemos con esto de una vez. El mundo está lleno de odio y violencia y no podemos permitir que la gente buena sea siempre quien pague el precio".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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