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Última hora y actualidad sobre los incendios en España
Un incendio forestal en Valencia arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos
La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.
Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.
La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.
Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.
Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.
Fuente: El Periódico
Lluís Pérez
Uno de los bomberos heridos ya ha sido dado de alta
El bombero que sufrió un incidente con una autobomba durante las labores de extinción ya ha sido dado de alta, mientras que su compañero permanece ingresado a la espera de recibir el alta médica en breve.
Lluís Pérez
Los bomberos heridos durante las labores de extinción de ayer "se encuentran bien"
Los dos bomberos heridos durante las labores de extinción de ayer "se encuentran bien", según han confirmado varios de sus compañeros desplazados al operativo. Su evolución es favorable tras el incidente registrado en la jornada de ayer.
Lluís Pérez
Situación de normalidad en Tuéjar
La estampa en Tuéjar este miércoles es de aparente normalidad. Pese a la cercanía del incendio, los vecinos han comenzado la jornada desayunando en las terrazas de los bares y paseando con tranquilidad por las calles del municipio. Hay humo visible desde la localidad.
El norte de Cáceres mantiene 44 municipios en riesgo extremo de incendios este miércoles
Extremadura mantiene este miércoles varias zonas bajo riesgo extremo de incendios forestales, según el índice de peligro de la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El nivel máximo afecta a municipios de ambas provincias, especialmente en el entorno de las comarcas del norte cacereño y zonas del centro y oeste de la comunidad.
Un incendio forestal en Valencia arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos
El incendio forestal declarado este martes en el municipio valenciano de Tuéjar ha dejado ya dos bomberos heridos leves y ha quemado ya alrededor de 690 hectáreas y alcanza un perímetro próximo a los 17 kilómetros, mientras cerca de 200 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción. El fuego seguirá este miércoles, 16 de septiembre, bajo vigilancia y con un refuerzo del dispositivo, al tiempo que comenzará la investigación para determinar sus causas.
Según ha informado el Cecopi convicado por la Generalitat Valenciana, a primera hora está prevista la incorporación de un helicóptero y nuevos medios del Gobierno para reforzar las tareas de extinción y vigilancia.
Se levanta el confinamiento de unas 240 personas por un incendio en Alfarràs (Lleida)
Se ha levantado el confinamiento del núcleo de población de Andaní, en el que viven unas 240 personas, así como de las granjas de alrededor, al mejorar la situación del incendio declarado en Alfarrás (Lleida) en el que un total de 36 dotaciones de Bombers de la Generalitat, de las cuales ocho son aéreas, aún siguen trabajando.
Según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat, los efectivos actúan en una superficie de unas 30 hectáreas para extinguir el fuego, que todavía no está estabilizado pero se calcula que ha arrasado ya unas 20 hectáreas. A petición de Bombers de la Generalitat, Protección Civil de la Generalitat envió un Es-alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población cercana al incendio, en el que se pidió cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle y, asimismo, se activó la alerta del plan Infocat.
Aumentan los medios de extinción en el incendio de Tuéjar (Valencia) y se establece la situación 2
La evolución del incendio declarado en Tuéjar (Valencia) ha obligado a incrementar los medios de extinción, que suman 14 medios aéreos y más de una veintena terrestres, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, y a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).
Así lo que informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que señala que la situación 2 del PEIF se activa cuando una emergencia provocada por un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige a adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.
El fuego se ha iniciado poco después de las 15.30 horas de este martes en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, y la principal dificultad para su extinción está siendo el viento que durante la tarde está soplando en la zona, un punto embarancado, según ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos.
Ampliado el dispositivo del incendio forestal de Santa Bárbara (Huelva), que suma medios de Portugal
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha ampliado los medios que trabajan en el dispositivo de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa (Huelva), al que se han sumado también efectivos de Portugal. Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona trabajan por tierra cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes medioambientales, dos técnicos de operaciones, un técnico de Logística, seis vehículos autobombas, dos buldóceres y dos brigadas de Portugal. De otro lado, se han ampliado los medios aéreos que combaten las llamas, de forma que actualmente se encuentran trabajando un helicóptero ligero, uno semipesado y otro de mando, así como tres aviones de carga en tierra, un avión de Coordinación, dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios de Portugal.
Confinadas unas 240 personas por un incendio en el municipio leridano de Alfarràs
Un total de 36 dotaciones de Bombers de la Generalitat de Cataluña, de las cuales ocho son aéreas, trabajan en un incendio que se ha declarado esta tarde en Alfarràs (Lleida), y se ha pedido el confinamiento del núcleo de población de Andaní en el que viven unas 240 personas, así como de las granjas de alrededor. Según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat, los efectivos trabajan en una superficie de unas 30 hectáreas para extinguir el fuego, que todavía no está estabilizado.
Catorce medios aéreos tratan de extinguir un incendio en Tuéjar (Valencia)
Un total de 14 medios aéreos y varias dotaciones terrestres trabajan para tratar de extinguir un incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Tuéjar (Valencia). Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que se activa cuando una emergencia provocada por un incendio forestal puede afectar gravemente a bienes forestales o -de forma leve- a la población y bienes de naturaleza no forestal.
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