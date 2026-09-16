Vuelve a arder Galicia sin control: más de 380 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas

El incendio forestal declarado este martes en el concello de Quiroga, dentro de la Serra do Courel (Lugo), ha alcanzado ya las 250 hectáreas calcinadas y continúa sin estar controlado. El fuego, que se inició poco antes de las 15.30 horas en la parroquia de Pacios da Serra, se extendió con rapidez durante la tarde debido al viento y mantiene movilizado este miércoles un amplio dispositivo de extinción.

La superficie afectada ha crecido de forma notable desde las primeras estimaciones. Durante la tarde del martes se situaba en unas nueve hectáreas y a última hora de la jornada ya superaba las 20. La actualización de Medio Rural de este miércoles eleva ahora la extensión a 250 hectáreas, una cifra, por supuesto, todavía provisional. Sin embargo, el alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, declaró a la agencia Efe que "los datos que le pasaron" esta mañana apuntan a 380 hectáreas arrasadas.

El regidor indica que el incendio se ha "estabilizado en la mayor parte del perímetro, pero hay zonas en las que todavía sigue activo", aquellas donde las motobombas no dan accedido. "Están actuando las brigadas y han empezado a actuar de nuevo los medios aéreos", quienes por la noche tuvieron que retirarse dada la dificultad de las labores de extinción.

El principal obstáculo para los equipos continúa siendo el viento, con cambios constantes de dirección que dificultan contener las llamas. El concejal de Medio Rural de Quiroga, Luis Manuel Arias, explica que durante la noche los trabajos permitieron contener parte del avance, aunque pide esperar a la evolución del incendio durante esta jornada. "Hay que esperar", señala el edil, que confía en que el descenso de las temperaturas previsto para este miércoles facilite las labores de extinción, aunque admite que la superficie afectada podría seguir aumentando.

El fuego comenzó en una zona de monte

Las llamas se originaron en una zona de monte bajo y amplias masas de pinar, en la montaña de Quiroga. Durante la tarde del martes, una gran columna de humo llegó a ser visible desde, incluso, distintos puntos de Valdeorras y Trives, en la provincia limítrofe de Ourense.

A pesar de la rápida expansión del incendio, por ahora no hay núcleos de población en riesgo, según trasladó el concejal. El fuego se mantiene alejado de las viviendas al desarrollarse en una zona de monte.

Medio Rural mantiene desplegado un dispositivo que incluye tres técnicos, 12 agentes, 16 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo, además de medios aéreos. Durante la jornada del martes participaron siete helicópteros y nueve aviones. También se incorporaron medios de las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF), incluida una brigada procedente de Tabuyo, en León, que se desplazó por carretera durante la noche para incorporarse a los trabajos.

El objetivo ahora pasa por frenar el avance del fuego y evitar que las condiciones meteorológicas vuelvan a favorecer su propagación. La evolución de las próximas horas será determinante para comprobar si el descenso de las temperaturas permite a los equipos ganar terreno al incendio.

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Incendio el año pasado y en 2022

El incendio actual se produce en una zona que ya ha sufrido grandes fuegos en los últimos años. En agosto de 2025, el incendio originado en Larouco (Ourense) avanzó hacia Quiroga y llegó a afectar al entorno de O Courel, en una de las grandes oleadas de incendios del pasado verano. Tres añoa antes, en 2022, varios incendios afectaron también a las montañas de O Courel, dentro de un episodio que dejó más de 11.500 hectáreas calcinadas y aldeas arrasadas por completo.