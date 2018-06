"Israel no sols ocupa el territori palestí, sinó les ments dels que l'habiten"

La Nakba (o catàstrofe) palestina al maig de 1948 ha propiciat, durant 70 anys, la «negació sistemàtica» del dret dels palestins a viure al seu territori. No obstant això, aquesta ocupació no s'ha tractat exclusivament d'enfrontaments físics, sinó en gran mesura del «dolor psicològic dels qui no senten reconegut el seu dret a ser».

Aquestes foren les paraules que la doctora Samah Jabr, cap de la Unitat de Salut Mental del Ministeri de Salut Palestí, va dirigir a aquest diari el passat 25 de maig en la seua visita, junt amb la directora francesa Alexandra Dols, a València. El motiu va ser la presentació del film Darrere dels fronts: resistències i resilències a Palestina en el marc de la Trobada de Defensores de Drets de l'ONG Aliança per la Solidaritat.

Un filme que narra el camí psicològic que els palestins viuen tras l'ocupació israelí. En la pel·lícula la doctora Jabr exposa, per tant, les conseqüències psicològiques i les formes en les quals la població palestina ha après a bregar amb l'ocupació i l'amenaça.«Els expulsen de les seues llars, els torturen, els empresonen, destrueixen les seues cases», lamenta la doctora. «Però ara», afegeix, «l'ocupació no només apunta amb les seues armes al cap o els seus ulls dels palestins com ha fet sempre, sinó que a més els disparen per provocar ferides específiques que els deixen discapacitats».

L'impacte psicològic és tan greu que ha propiciat una vulnerabilitat gegant en la societat palestina, va denunciar la doctora en psicologia. No obstant això, va alertar, no hi ha un únic diagnòstic psicològic al conflicte, «tot i que la senzillesa seria sentenciar que el que pateix la població palestina és només depressió». I es nega a fer este diagnòstic perquè, afirma, «d'aquesta manera la veu internacional resoldria el problema amb tractaments antidepressius. Però el trauma és més complex que això. La veritable solució al conflicte intern dels palestins és l'eixida d'Israel».

I és que un conflicte que va començar fa ara 70 anys segueix a dia de hui «lligant de mans les vides de la gent». «El 20% de la població palestina ha anat a la presó i, durant els interrogatoris, han tingut que revelar molts noms de familiars, amics, veïns», va lamentar. El resultat és que «estes persones que han revelat els noms dels seus compatriotes conviuràn amb la paranoia de ser l'enemic dels seus afins», ha indicat.

Una societat que «segueix resistint perquè no els expulsen de sa terra» amb una lluita que «deixa les armes i actua mitjançant la resistència psicològica», afirma. Perquè la seua força resideix en ells. I és que «la comunitat internacional segueix amb els llavis tancats, mentre es permet la doble traïció de les lleis internacionals: amb el canvi de l'Ambaixada dels EE UU i amb l'assassinat de centenars de manifestants pacífics. I no ha passat res». Perquè, sentencia, «la població israelí està aprofitant la culpa europea a l'Holocaust nazi per comprar el seu silenci».

Però a Jabr li preocupen més els xicotets detalls, perquè d'ells «sorgeixen el veritable patiment de la població». I relata cóm un xiquet, que va ser capturat per les tropes israelís va deixar de vore en el seu pare, que no havia sigut capaç d'evitar la captura, el paper de protecció. «Estàn destruint la figura familiar en la societat palestina. Aquest és el trauma més profund, aquells esdeveniments que canvien la manera en la qual et mires a tu mateix, als altres i al món. Perquè Israel no sols ocupa el territori palestí sinó també les ments dels que ho habiten». La solució, segons Jabr, és que la solidaritat de la població internacional infecte als gobernadors «dels que es denominen països democràtics».