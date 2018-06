Manos Unidas celebrarà el seu sopar de la fam el divendres 8 de juny

Manos Unidas ja prepara la sisena edició del seu Sopar de la Fam que celebrarà el proper divendres 8 de juny a les 21 hores a la plaça de la Verge de València. Aquest sopar de caràcter simbòlic consisteix en només un tros de pa, oli i una peça de fruita per tal de solidaritzar-se amb les persones que passen fam al món.

L'objectiu de l'entitat és reunir a 500 persones entre voluntaris, col·laboradors i veïns, en un acte que comptarà amb l'amenització per part de l'agrupació Cor Madrigal de Benifaió.

L'import recaptat a l'event serà destinat, segons Manos Unidas, a projectes de desenvolupament de l'ONG a països com la Índia, Haití, Jordània o la República Democràtica del Congo, on poden aprofitar-se d'ells més de 54.000 beneficiaris directes. Les entrades a l'event tenen un preu de 8 euros i també han habilitat tickets de fila zero per col·laborar.