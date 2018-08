El 80 % dels insertats per Nova Feina mantenen el seu treball després del primer any

Quatre de cada cinc persones que utilitzen el servei de la Fundació Nova Feina per a la seua inserció laboral mantenen un lloc de treball un any després de realitzar el programa d'aquesta entitat.

Segons reflexa la memòria de 2017 de la fundació, Nova Feina va atendre l'any passat a 611 persones vulnerables o en risc d'exclusió social als seus centres d'Alacant i Quart de Poblet. Totes elles presentaven una situació de desocupació de llarga durada o baixa qualificació, o eren víctimes de violència masclista. De totes elles, gràcies a la tasca de l'agència de col·locació de Nova Feina, un total de 188 persones van accedir a un lloc de treball durant 2017. Un any després, el 80 % del total mantenen la seua ocupació, i més de la meitat d'ells ho fan a la mateixa empresa.

Per tal de garantir aquesta inserció laboral, Nova Feina ofereix als seus usuaris formació per a l'ocupació i pràctiques no laborals en empreses. Així, aquesta entitat realitza diverses accions formatives en torn a l'hostaleria, la venda i l'atenció al client, la neteja hospitalària i d'immobles i treballs en cadena.



Recolzament a emprenedors

A més d'aquestes activitats, durant 2017 Nova Feina també va iniciar un programa de recolzament a persones amb iniciativa empresarial al qual va col·laborar amb més de 100 emprenedors per facilitar la creació de 23 noves empreses i 24 llocs de treball associats a ells.