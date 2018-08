Oxfam Intermón reclama un enfocament positiu per a la immigració

Els missatges abocats recentment per alguns dirigents polítics a bona part d'Europa –i també a Espanya– respecte a la immigración han provocat l'alerta de les ONG que tracten d'ajudar i integrar en la nostra societat a estes persones que arriben en busca d'una vida millor. O, en molts casos, només en busca d'un lloc on viure sense por a la mort cada segon que passa.

Davant eixa retòrica que considera la immigració com una amenaça, un problema o una invasió, Oxfam Intermón ha reclamat al seu estudi «Origen, trànsit i devolució. Les persones refugiades i la crisi política de la UE» que es pose el focus en què «la migració ben gestionada pot funcionar com un bé públic global». «Hi ha models i alternatives per a canviar l'enfocament i aconseguir beneficis molt grans», argumenta Eva Garzón, responsable de Desplaçament Global d'Oxfam Intermón.

«Està demostrat que les persones immigrants i refugiades enriqueixen a les societats d'acollida, en termes econòmics, demogràfics i d'innovació. La resta és el triomf d'una política alarmista que busca beneficar-se de la por», explica.

A més a més, Oxfam Intermón recorda que malgrat la retòrica alarmista que fan alguns polítics i mitjans, el gros dels fluxos migratoris que arriben a Europa ho fan de manera regular i no existeix això que alguns diuen «l'efecte cridada».

Baix aquest paradigma, aquesta entitat internacional ha presentat un document elaborat amb la Fundación porCausa que suggereix mesures alternatives a partir de la anàlisi de les decisions preses pels líder europeus a les últimes dos dècades en aquest àmbit.

Les reformes plantejades girarien en torn a protegir els drets ja establerts; dotar de protecció a persones desplaçades forçosament que queden fora de les convencions per a persones refugiades, com les víctimes del canvi climàtic; facilitar el moviment segur dels treballadors amb ferramentes com procesos de contractació, quotes basades en les necessitats del mercat de treball, accés a servicis bàsics, visats per a la busca d'ocupació; i optimitzar l'impacte de les migracions en el desenvolupament mitjançants cupos que beneficien a determinades regions.