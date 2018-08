Caixa Popular signa un acord amb Asindown

caixa popular i la fundació asindown han subscrit un acord de col·laboració per a promoure la inclusió laboral i social de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals i per a afavorir les accions amb finalitats socials que desenvolupa la fundació. El director de Negoci-Màrqueting de Caixa Popular, José María Company, i la presidenta de la Fundació Asindown, Mar Galcerán, han formalitzat el conveni entre les dos entitats. Asindown pretén afavorir la inclusió i participació de persones amb síndrome de Down o amb discapacitats intel·lectuals com a ciutadans de ple dret en totes les etapes de la seua vida, i ajudar a les seues famílies amb diferentes recursos.