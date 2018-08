Tres projectes de Fontilles ajudaran a 74.000 xiquets a 95 escoles de l'Índia

Més de 74.000 xiquets i xiquetes de l'Índia seran els beneficiaris de tres dels projectes de cooperació que desenvoluparà la fundació Fontilles durant el curs escolar 2018-2019. Les activitats constaran de diferents accions dirigides a millorar la detecció i el tractament de la lepra, així com la qualitat de vida de les persones afectades, però també comptaran amb programes d'informació, conscienciació i sensibilització a 95 centres d'ensenyament.

Estos programes es desenvoluparan a 25 escoles de Bangalore, 52 d'Indore i 18 d'Hyderabad. Per a poder fer este treball, Fontilles col·labora amb diverses entitats locals com són l'organització Shanta Jeeva Jyothi, l'hospital Saint Joseph Leprosy Centre o l'ONG Hyderabad Leprosy Control and Health Society.

Allí, a estes ciutats, els voluntaris i professionals de la fundació Fontilles fan campanyes de busca activa de casos de lepra a les escoles, així com a accions de conscienciació del personal educatiu i d'informació i sensibilització dels escolars a les aules. També inclouen concursos sobre el coneixement de la lepra, debats sobre l'estigma i les discapacitats. L'objectiu es que estes activitats es convertixquen en agents multiplicadors dels coneixements adquirits sobre la malaltia a les seues famílies i comunitats.

Al 2016, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va informar de la detecció de 214.873 nous casos de lepra, dels quals 135.485 –el 63 %– es van donar a l'Índia.