Acción contra el Hambre presenta una guia per a millorar el treball humanitari als conflictes

L'ONG Acción contra el Hambre ha presentat una guia amb la intenció que servisca per tal de assegurar que els projectes de treball humanitari no contribuïsquen al conflicte i que este influïsca allò més mínim als resultats de la intervenció.

«Cada vegada ens veiem més obligats a operar en zones de conflicte obert, que han desplaçat als desastres naturals o la pobresa com a principal causa de la fam a l'última dècada. Açò ens obliga a adaptar els nostres programes contínuament per a garantir la seguretat dels nostres treballadors i dels destinataris de la nostra ajuda però també per a evitar que la nostra intervenció puga exacerbar la tensió i per a tractar de reforçar amb ella els elements que poden contribuir a la generació de pau», explica el director d'operacions de Acción contra el Hambre, Vincent Stehli.

«Treballar en contextos de conflicte requereix una série de mesures específiques des del moment mateix en què se seleccionen les persones implicades en el projecte, tant els beneficiaris com els socis locals i la composició de l'equip local de treball», explica Mayte Valdez, coordinadora de la guia How to integrate conflict sensitivity into project cycle management, que Acción contra el Hambre està compartint en aquest moment amb la comunitat humanitària.



Ajudar sense generar danys

La premissa humanitària de Do no harm «Acció Sense Dany» parteix precisament de la idea que «els conflictes estan relacionats amb la competència per poder i recursos, de manera que introduint nous recursos a través de l'ajuda, es podrien desafiar o alterar les relacions de poder i generar o exacerbar tensions», s'explica en la introducció de la guia.

La guia contempla també la necessitat d'incloure una anàlisi de gènere del conflicte: «les formes de viure el conflicte són diferents entre homes i dones, tant com a víctimes o com a causants, i és important tenir en compte aquestes diferències per a protegir millor amb els nostres programes», reflexiona la guia.