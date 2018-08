"No hi ha una invasió ni viuen de les ajudes"

No hi ha una invasió d'immigrants i no viuen de les prestacions socials que arrabassen als espanyols, subratlla la campanya de Cáritas «Compartint el Viatge», que desmunta algunes llegendes i tòpics freqüents sobre les migracions. Amb la iniciativa, l'organització catòlica pretén fomentar la cultura de la trobada amb els migrants perquè «la migració pot ser un tema emocional i divisiu dins de la política de molts països, en les comunitats i fins i tot dins de les famílies i grups d'amics».

Per a açò, la campanya va desmuntant llegendes urbanes comunes sobre la migració i la realitat que amaguen. Per exemple, enfront de l'afirmació que «mai hi ha hagut punts migrants i refugiats» i a l'ús de paraules com a «invasió» i «plaga» d'immigrants i refugiats, Cáritas assenyala: la realitat confirma que el número de migrants com a percentatge de la població mundial ha sigut constant en el 3 per cent. Entre 1960 i 2015, el número de migrants va augmentar de 93 a 244 milions, detalla, però la població mundial també va augmentar de 3 mil milions a quasi 7,3 mil milions.



«Paguen més que reben»

També desmunta el mite que els migrants i els refugiats «viuen de les prestacions socials i roben». «La realitat demostra que els migrants paguen més impostos que les prestacions que reben, que fan treballs que la població local rebutja i que no els falta l'habilitat necessària per a açò», indica l'organització de Cáritas.

La llegenda que la immigració posa a les cultures sota amenaça «és una de les més insidioses, perquè juga amb la por i la xenofòbia», indica l'ONG, que recorda que «Europa s'ha beneficiat al llarg dels segles de persones que es desplacen d'un lloc a un altre i els Estats Units d'Amèrica són un bon exemple de com un país es construeix sobre la immigració».

Sobre l'afirmació que els països desenvolupats del nord estan sent inundats per un flux massiu d'immigrants del sud: «és un clixé molt injust», assenyala Cáritas, que indica que en 2013 més del 35 % de tots els migrants internacionals es van traslladar entre països en desenvolupament.