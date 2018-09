Caixa Popular i Natura i Cultura traslladen els valors cooperatius als joves

La missió de Caixa Popular busca transformar i millorar la societat valenciana a través dels valors del cooperativisme de treball. Per complir esta missió i amb la col·laboració de Natura i Cultura (principal entitat financera valenciana) ha posat en marxa un projecte de creació de cooperatives escolars, que pretén traslladar als joves els valors del model cooperatiu.

La iniciativa s´anomena «Escola d´Emprenedors Sostenibles» i té l´objectiu de sensibilitzar als professors i l´alumnat de Primària, Secundària i Cicles Formatius.

L´últim any han participat un total de 16 centres de 10 localitats valencianes i s´han creat 27 Cooperatives, en les quals han participat 552 socis. Amb la recaptació obtinguda, una part es destina per a cobrir els costos de la cooperativa i l´altra es dóna a l´ONG que tria cada cooperativa.