Manos Unidas trau un curs per a què els professors eduquen en valors

Manos Unidas prepara per a la setmana del 17 al 21 de setembre un curs audiovisual per a professors per a educar en valors que s'impartirà a les instalacions de la Universitat Cardenal Herrera-CEU. Este curs, segons explica l'ONG promotora, té com a objectiu facilitar la convivència i l'educació per al desenvolupament emprant materials audiovisuals com a instruments de reflexió i d'educació en valors a les aules.

Amb un horari de 16.30 a 20 hores al Palau de Colomina –cedit per a la ocasió per la Universitat Cardenal Herrera-CEU–, la formació de «Audiovisuals per a educar en valors. Convivència» està dirigida al professorat en actiu de Primària i de Secundària.

A més, el curs comptarà amb certificació oficial per als seus assistents de 2 crèdits de formació reconeguts pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.