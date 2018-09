Organitzen un clínic de bàsquet solidari a Llíria per als refugiats del Sàhara

L'Escola de Bàsquet Llíria està organitzant un clínic solidari amb l'objectiu de recaptar fons per als refugiats del Sàhara en una iniciativa emmarcada dins del projecte «Una cistella al Sàhara», impulsat per l'àrea de Polítiques Inclusives i Igualtat de l'Ajuntament de Llíria. Concretament, els diners obtinguts es destinaran a la compra de cistelles, material i aliments necessaris per al desenvolupament del projecte que es durà a terme als campaments de refugiats de Dajla, al Sàhara.

El clínic se celebrará el proper diumenge 16 de setembre al Pavelló Pla de l'Arc de la capital del Camp de Túria. Allí s'iniciarà la jornada a les 10 hores amb una xarrada d'Òscar de Paula, escollit millor entrenador de la Minicopa Endesa 2018 amb el Joventut de Badalona.

Després, a les 12 hores, David Cárdenas, entrenador superior i professor de la Universitat de Granada, donarà una lliçó sobre la millora de la passada i la recepció en les categories de formació.

Ja per la vesprada, l'entrenador de la lliga ACB Endesa d'equips con el Montakit Fuenlabrada o Tecnyconta Zaragoza, Jota Cuspinera, farà una explicació sobre l'evolució del joc ofensiu.

L'assistència a este clínic solidari comptarà també com a 9 hores de pràctiques per als alumnes dels cursos d'entrenador de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV).