YMCA ajuda a trobar treball a més de 250 joves en 98 empreses valencianes

L'organització no gubernamental YMCA ha aconseguit ajudar a la inserció laboral de un total de 258 joves a València amb la col·laboració de 98 empreses des de l'any 2016, segons es desprén de l'últim balanç de l'ONG. Esta acció es refereix concretament al programa Itineraris Individualitzats d'Orientació Professional, al que han participat fins 385 participants i 449 companyies en total.

L'objectiu d'este programa és incorporar al mercat laboral o a la educació i formació a joves d'entre 16 i 29 anys que no es troben ni estudiant ni treballant i siguen beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil.

Segons indica YMCA, com a resultat del treball fet per l'ONG, dos de cada tres joves que han sigut atesos al seu centre amb este programa han obtingut un lloc de treball i un 15 % han accedit a una formació per a l'ocupació.

«Portem quasi 40 anys treballant per al desenvolupament dels joves al nostre país i sabem del potencial que tenen per al creixement econòmic i social, la integració de la població juvenil com a part activa i no només com un projecte d'adults», assenyala Vera Villarroya, directora del projecte.

Mitjançant estos itineraris individualitzats i l'acompanyament de professionals, els joves beneficiaris d'este programa obtenen informació i orientació útil per a la busca d'un lloc de treball, així com recursos per a millorar les seues possibilitats laborals a través de formació en competències transversals.