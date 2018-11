FISAT celebra deu anys de treball per a ajudar menors i joves en dificultats

Ja han passat 10 anys des que obrira les seues portes, l'any 2008, la Fundació Iniciativa Social Ángel Tomás (FISAT). Durant tot aquest temps, esta entitat, que va nàixer per a retre homenatge al salesià Ángel Tomás –que va morir un any abans– i prosseguir amb la seua activitat d'ajuda als més desfavorits, ha crescut fins prendre la seua dimensió actual, que li permet oferir recursos socioeducatius, residencials i d'inserció sociolaboral a més de 800 menors o joves que passen per serioses dificultats.

La fundació compta ara mateix amb 18 projectes repartits en 7 ciutats i 8 cases salesianes entre la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, prop de 300 voluntaris i al voltant de 100 treballadors i treballadores. Tots ells fan la seua labor als centres de dia de l'entitat; les cases d'acollida per a menor tutelats per la Generalitat Valenciana; vivendes d'emancipació per a joves que una vegada són majors d'edat ja no tenen les mesures de protecció i necessiten un acompanyament educatiu; programes d'inserció sociolaboral; acollida i inserció sociolaboral per a persones immigrants; formació per a la prevenció de conductes addictives entre els joves; i recolzament en la rehabilitació i reinserció de persones drogodependients –precisament amb este últim objectiu va nàixer el Grupo Martes, que fundà Ángel Tomás–.

Ara, al 2018, la fundació està d'aniversari. El passat divendres va celebrar un acte institucional al col·legi salesià San Antonio Abad de València, al que va assistir la directora general de la Infància i l'Adolescència, Rosa Molero, on es va mostrar que el seu projecte és encara més ambiciós: la fundació vol ser una entitat de referència en la promoció dels drets de la infància i la joventut. «No som una entitat merament assistencial, encara que de vegades hi haja que afrontar situacions d'urgència. Nosaltres volem acompanyar el creixement de les persones, ajudar a que despleguen totes les seues capacitats per a que ells també siguen després constructors d'una societat més justa, més lliure, més solidària, més fraterna», assenyalava el president de la fundació, Antonio Echeto.

Com a nous desafiaments es presenten la reducció del número de persones en dificultats i l'atenció a les persones immigrants que arriben al nostre país. «Volem continuar creixent per a donar resposta a estes necessitats que, per desgràcia, situen als menors i als joves com a principals víctimes», reivindicà Nacho Beltrán, director de l'entitat.