Naix «Mirant», la primera mostra itinerant de cinema i salut global de la C. Valenciana

Les Xarxes Sanitàries Solidàries (RSS) de les províncies de Castelló, València i Alacant –impulsades per les ONGD Medicusmundi Mediterrània, ACOEC i Farmamundi– iniciaran el proper dimecres 21 de novembre «Mirant», la primera mostra itinerant de cinema i salut global de la Comunitat Valenciana.

L'exhibició tindrà lloc fins el dia 14 de desembre en tres escenaris diferents: el Col·legi Major Rector Peset de València, el Centre Municipal de les Arts d'Alacant i el Menador Espai Cultural de Castelló.

«Mirant», que serà d'accés gratuït, començarà les seues projeccions els dies 21,23 i 24 de novembre al Col·legi Major Rector Peset, coincidint i complementant les Jornades Àgora ONGD. La setmana següent visitarà Alacant els dies 28, 29 i 30, i per últim els dies 12, 13 i 14 de desembre serà a Castelló.

La mostra «Mirant» presentarà tres documentals de reconegut prestigi internacional: «Sonita» –la història d'una refugiada afgana a l'Iran–, «Thank you for the rain» –la lluita d'un camperol contra el canvi cilmàtic– i «La Salud en mi comunidad» –l'experiència de quatre dones indígenes de les comunitats de la costa del Carib nord de Nicaragua–.

Les pel·lícules van ser seleccionadres d'entre 10 audiovisuals que han participat en els últims anys en els principals festivals de cinema sobre salut global, a través d'una votació a la que han participat més de 20 entitats de les tres xarxes sanitàries.