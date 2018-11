Cáritas demana un major esforç per a protegir als menors de l´exclusió

Comptar o no amb menors a càrrec a casa pot marcar la diferència entre l'exclusió i la integració. En l'actual escenari, segons les dades oferides per Cáritas Diocesana de València, el 21 % de les vivendes amb menors a càrrec es troba en situació d'exclusió (davant el 16 % en les llars sense menors). Esta dada s'eleva fins al 28 % quan es tracta d'una llar monoparental i al 33 % si parlem de famílies nombroses. Per això, esta ONG ha fet una crida a totes les administracions per què facen un major esforç per a protegir als menors de caure en una situació d'exclusió social.

En 2017, Càritas Diocesana València va acompanyar a 723 menors d'edat en els 32 projectes d'Infància disseminats per tot el territori de la diòcesi. Es més, el 33 per cent de les persones beneficiàries de les accions de Càritas són menors d'edat. I és que, a Espanya, la infància és un dels col·lectius més desprotegits en la nostra societat.

Segons l'avanç de dades de l'última enquesta Foessa (Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada), fet públic a l'octubre passat, el 23 % dels menors d'edat al nostre país es troben en situació d'exclusió social, la qual cosa implica que quasi una quarta part de la nostra infància està desenvolupant-se en un context de necessitat. «Esta situació –explica Carmen García Cuesta, experta del Programa d'Infància, Adolescència i Família de Cáritas Espanyola– ens parla de la falta de garantia de l'efectivitat dels drets humans i de la insuficient dedicació de les polítiques socials dirigides a la infància en particular i a la família en general. Això genera situacions de pobresa de xiquets, xiquetes i famílies que s'allarguen en el temps, i que a vegades continuen fins i tot quan els xiquets i xiquetes creixen i constitueixen la seua pròpia llar».

Amb tot, la cosa que més preocupa en la infància i adolescència a Espanya són els elevats nivells de desigualtat. «Hui dia –assegura– la igualtat d'oportunitats és més una aspiració que una realitat pel major risc que tenen les persones que han viscut la seua primera etapa vital dins d'una llar en pobresa de patir problemes econòmics i situacions de pobresa en la seua vida adulta. És el que denominem "transmissió intergeneracional de la pobresa"», explica García Cuesta.

Invertir en la infància

Per això, en una nota difosa amb motiu del Dia Universal de la Infància, que es va celebrar el passat 20 de novembre, Cáritas Europa insta al Parlament Europeu i al Consell al fet que garantisquen la continuïtat del finançament de les iniciatives relacionades amb els xiquets i les famílies.

Cáritas Europa emplaça a la UE a mostrar el seu valor afegit en la lluita contra la pobresa infantil i familiar invertint en la infància i recorda que el futur dels xiquets i xiquetes i les famílies a Europa estarà en risc si els líders de la UE continuen aplicant unes polítiques d'austeritat que han posat baix pressió als sistemes nacionals de protecció social, la qual cosa ha socavat tant la capacitat dels Estats per a protegir a les personas contra la pobresa com a les famílies per a poder cuidar dels seus membres.