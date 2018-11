La Fundació Vicente Ferrer fa una campanya per a apadrinar xiquets per Nadal

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) ha dut a terme la campanya #ElHiperregalo per a combatre el que ha denominat com la «Síndrome del Xiquet Hiperregalat». Així, a través de l'apadrinament, la FVF proposa que els xiquets espanyols coneguen altres realitats i puguen crear un vincle emocional amb altres xiquets de l'Índia.

Per a la fundació, el Nadal és sinònim d'hiperconsumisme ja que durant eixes dates els més xicotets de la casa estan exposats a una gran quantitat d'estímuls en forma de regals que poden arribar a «anestesiar-los i convertir-los en xiquets poc agraïts». En aquest sentit, la FVF ha proposat regalar valors a través de l'apadrinament d'un xiquet en el sud de l'Índia. En apadrinar, els xiquets rebran «El Hiperregalo», una caixa amb la qual podran posar-se en contacte mitjançant carta amb el xiquet o la xiqueta apadrinada, creant un llaç emocional durador i positiu per al seu desenvolupament personal i emocional, que els mostrarà que hi ha xiquetes i xiquets que no tenen tant com ells.

Per a Álvaro Bilbao, neuropsicòleg, «la majoria dels xiquets no necessiten més joguets sinó menys, perquè tenen massa i això els impedeix veure el valor que tenen». «Els xiquets necessiten altres coses per a ser feliços. La ciència ha demostrat que tindre més coses, consumir o acumular no contribueix a la felicitat de les persones, encara que la publicitat o el nostre propi cervell ens enganye i ens diga que sí», afig Bilbao.