L´ONU situa a la societat espanyola com a líder en solidaritat amb els refugiats

En un temps en què l'arribada de refugiats és freqüent i algunes posicions polítiques i socials s'enfronten de manera directa contra l'acollida d'estes persones, també apareixen, com a contrapartida, les associacions i entitats que defenen els seus drets. De fet, segons ha assegurat l'ONU en una jornada recentment celebrada a Madrid, la societat espanyola està capacitada per a fer front a eixos missatges contra els refugiats, ja que és una de les que millor reacciona a estes situacions, argumenten.

«Des d'ací vull animar a la societat espanyola a continuar sent líder mundial en solidaritat, ajudant a totes aquelles persones que ho necessiten, independentment de la seua procedència», va dir l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi, durant la jornada «La societat espanyola, líder en solidaritat» que el Comité espanyol d'Acnur va organitzar amb motiu del seu 25 aniversari.

L'organització ha complit 25 anys de treball en els quals ha recaptat prop de 500 milions d'euros per a assistir i protegir a la població refugiada a tot el món. A més, actualment és el primer donant privat d'Acnur a nivell internacional gràcies a les aportacions regulars del seu mig milió de socis.

Solidaritat en temps de crisi

L'objectiu del Comité espanyol d'Acnur amb esta jornada, que va tindre lloc el passat 26 de novembre a Madrid, va ser posar el focus en la situació actual dels refugiats i agrair la solidaritat de la societat espanyola. El debat, moderat per la periodista Montserrat Domínguez, va comptar amb la participació del president d'honor del Comité espanyol d'Acnur, Antonio Garrigues Walker; la presidenta de l'organització, Matilde Fernández, i altres personalitats del món de la cultura, el periodisme, l'esport, la filosofia, els drets humans i l'empresa.

«El paper del Comité espanyol d'Acnur és decisiu perquè la societat no pot estar al marge dels grans problemes de la Humanitat. La societat espanyola reacciona millor que ningú. Estem davant una societat civil solidària», va subratllar Antonio Garrigues Walker sobre la capacitat de lluita de la societat espanyola per a millorar la vida dels refugiats en un moment històric en el qual el número de persones que han de fugir de la violència no cessa d'augmentar, sent ja 68,5 milions a tot el món.

Pacte Mundial sobre Refugiats

Amb la finalitat de promoure aquest compromís solidari, Filippo Grandi ha explicat el treball que estan dut a terme els Estats membres de l'ONU, experts, societat civil i altres actors per a donar forma a un Pacte Mundial sobre Refugiats. «L'objectiu d'aquest pacte, que esperem s'aprove en unes setmanes, és donar una resposta internacional més sòlida, més predictible i més equitativa a les grans crisis de refugiats», va indicar l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats per a afegir: «Ara és el moment de canviar la forma d'actuar perquè sabem que, en l'entorn adequat, les persones refugiades porten amb si solucions, aporten i retornen a les comunitats d'acolliment més del que reben».