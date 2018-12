Sis de cada deu persones sense llar de València necessiten atenció sanitària

Casa Caridad, l'Associació Natania, Sant Joan de Déu Serveis Socials i el Centre d'Atenció a les Personas sense Llar (CAST) de l'Ajuntament de València van atendre l'any passat a 797 persones sense llar, de les quals el 58 % necessitava accedir a serveis de salut física o mental.

Segons les últimes dades de l'oficina d'atenció a les persones sense llar del CAST de València, d'eixes quasi huit-centes persones, el 66 % era d'origen espanyol i el 49 % ja havia passat anteriorment pel servei.

Les organitzacions han informat que la meitat de les persones ix dels programes de les entitats socials a un habitatge, habitació de lloguer o un altre recurs residencial i prop del 45 % ix amb ingressos d'algun tipus. «Malgrat estes dades –han agregat– la busca d'ocupació i l'accés a un habitatge digne són les dos principals dificultats a les quals s'enfronten les persones sense llar». Per això, han assegurat que és «necessària l'acció conjunta dels serveis socials, les polítiques socials d'habitatge i d'ocupació per a reduir els obstacles i millorar la inserció de les persones sense llar». En el marc de la celebració del Dia Internacional de les Persones Sense Llar del passat 27 de novembre, les entitats socials van fer una crida a la ciutadania per a desmuntar prejudicis i contribuir a la regeneració de les xarxes socials de les persones més necessitades i afavorir així la seua inclusió social.

L'objectiu d'estes entitats és donar suport a les persones necessitades en el seu procés de generació d'autonomia, per la qual cosa als serveis d'allotjament, menjar o higiene, s'inclouen programes individualitzats perquè accedisquen als serveis de salut, mercat laboral, habitatge digne o recurs residencial.