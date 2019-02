Manos Unidas, 60 anys de lluita contra la fam

Manos Unidas va presentar dijous passat a València la seva nova campanya anual, amb el lema «Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas».

En el Palacio Colomina CEU, Ana Ruiz, delegada de Manos Unidas a València, va recordar que la campanya d'aquest 2019 té la mirada posada especialment en les dones que no són independents, que no se senten segures i que no són escoltades per molt que alcin la seua veu.



Humanisme integral

El professor de Filosofia moral i política de la Universitat de València, Agustín Domingo Moratalla, va compartir la seva visió sobre els 60 anys de treball de Manos Unidas per la dignitat de les persones des d'un enfocament de drets. Domingo Moratalla va destacar les qualitats de la ONG: la seva maduresa organitzativa, la seva aposta per l'humanisme integral i la seva credibilitat educativa. «Manos Unidas uneix coneixement, amb cor i sintonitza amb les mans» va continuar Agustín, assenyalant que «el realment efectiu en esta ONG és que l'acció va unida a la passió». Així mateix, va subratllar que «té credibilitat i genera confiança».

A continuació es va poder escoltar el testimoniatge de Lizett Hernández, responsable de projectes en l'ONG Kalli Luz Marina, soci local de Manos Unidas a Veracruz, Mèxic.

Lizett va agrair a Manos Unidas i als seus col·laboradors haver escoltat «la veu de les dones de les comunitats indígenes a les quals la seva ONG dóna suport».

Va destacar que la seva situació és especialment vulnerable, ja que «sofreixen desigualtat per partida triple: per ser dones, per ser indígenes i per ser pobres». A més a més, va assenyalar el poder transformador dels projectes que realitza la seua ONG en defensa de la igualtat a través d'acompanyament jurídic, formació en drets i capacitació en activitats generadores d'ingressos, així com formació a la comunitat i als treballadors públics.

En el marc d'aquesta campanya Manos Unidas València impulsarà 18 projectes per a lluitar contra la fam en 14 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, amb els quals es donarà suport a al voltant de 80.000 persones de manera directa i a més 300.000 de manera indirecta.