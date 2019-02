La pel·lícula destaca el problema de l'educació a Guatemala

El documental incideix en la dificultat que tenen molts xiquets guatemalencs per a accedir a l'educació. «A Guatemala, el 76% de xiquets i xiquetes comencen Primària i només un 3% arriba a Secundària, per la qual cosa pràcticament són analfabets. És clar que el sistema no facilita millorar aquestes dades. Això es veu agreujat amb les dificultats econòmiques que fan que hagen d'abandonar els estudis per a posar-se a treballar o simplement per motius de salut. Per què treballen aqueixos xiquets en l'abocador? Doncs perquè les seues famílies necessiten els seus ingressos per a poder menjar. En el documental hi ha imatges impactants com vore enmig de l'abocador un bressol d'un xiquet de dos o tres anys. També es poden vore xiquets de huit o nou anys arrossegant bosses de fem», assenyala Alberto Pla.