Somnis a un abocador

El fotògraf i documentalista valencià, Alberto Pla, presenta el pròxim divendres 15 de febrer a Ruzafa Studio «142 pulsaciones: la inspiradora historia de Kimberly contra la adversidad», un documental que narra la vida de Kimberly, una xiqueta de Guatemala que va créixer a l'abocador de Cobán i que gràcies a l'educació ha complit molts dels seus somnis.

Pla afirma que la pel·lícula «és la història d'una xiqueta que es diu Kimberly, guatemalenca, que ara té 22 anys i fa 11 anys Alejandro Sebastián, el director i president de l'Associació CONI, va viatjar com a voluntari a Guatemala. Allí, una de les zones que visita és l'abocador de Cobán, on hi ha famílies treballant per a poder subsistir. Hi ha xiquets i xiquetes treballant, uns van a escola, uns altres no i uns altres van de manera intermitent. Alejandro Sebastián veu en l'educació l'única eixida perquè prosperen. En aqueix abocador hi ha una xicoteta escola en la qual es fan classes particulars, bé de reforçament escolar, bé perquè, almenys, puguen aprendre a llegir, els colors... Coses bàsiques».

El director del documental relata que «Alejandro Sebastián fa classes particulars a Kimberly i a altres xiquets que treballaven a l'abocador. Comença a ensenyar-los fotos dels seus viatges, els xiquets s'emocionaven amb les fotos i va pensar que això podia ser un estímul perquè els joves estudiaren i saberen que hi havia més món que l'abocador. Alejandro va prometre que si graduaven en els seus estudis els compraria un bitllet d'avió per a visitar la ciutat que els agradara. Eren quatre xiquetes i dos xiquets, però tres de les xiques van continuar els seus estudis».



«Una història de pel·lícula»

Kimberly, gràcies a la beca de CONI, veu com els seus somnis es fan realitat. «Una de les xiques és Kimberly, que diu que li agradaria visitar París. Es gradua en Infermeria i a l'abril de l'any passat Alejandro Sebastián em crida per a dir-me que dels xiquets als quals va fer la promesa de pagar-los un viatge, Kimberly és la primera que aconsegueix graduar-se. És una prova inequívoca de que gràcies a estes beques educatives les seues vides estan canviant. Jo li vaig dir que era una història de pel·lícula».

Pla insisteix en aquest nou projecte que l'educació ofereix la possibilitat de trencar barreres que per a molts creuen infranquejables. «Volem mostrar el poder de l'educació, del poder de les beques educatives i demostrar que l'educació és un dret. Guatemala és un dels països amb més desnutrició de tota Llatinoamèrica. Els mestres utilitzen les vagues per a pressionar al Govern i gaudir de les millors condicions econòmiques possibles. Poden estar fins a tres mesos sense fer classe com va succeir l'any passat i saben que els xiquets si no van a classe no mengen i això al Govern de Guatemala li genera una gran tensió i al final cedeix».

L'enregistrament de «142 pulsaciones: la inspiradora historia de Kimberly contra la adversidad» va durar «més de tres setmanes a Cobán i una setmana a París. Entre producció i postproducció, set i huit mesos», segons afirma el seu realitzador, qui destaca que «lo bo d'este documental és que es veu que Kimberly torna a l'abocador per a ajudar un altre xiquets a estudiar. Ella ja s'ha graduat en Infermeria i ara estudiarà Medicina».



L'educació, fil argumental

L'educació és la protagonistes d'altres documentals d'Alberto Pla. «L'educació com a vehicle per a aconseguir metes està present en gran part dels meus treballs. El primer que vaig fer va ser a l'Índia i continua sent el fil conductor perquè és l'única eixida per als més joves per a subsistir i eixir de la pobresa, ja que l'educació genera una sèrie d'eines per a poder buscar-se la vida, no hi ha una altra. És veritat que és important l'alimentació o la seguretat. De fet, vam fer un projecte a El Salvador molt important que va rebre el premi Manuel Castillo al millor reportatge periodístic. En aquell documental ens plantejàvem com anaven a estudiar els joves si es jugaven la vida diàriament quan el que necessitaven era eixir d'un barri tan perillós, l'important és salvar-se, però quan s'han complit una sèrie de mínims l'educació és l'única eina».