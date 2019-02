Horta Sud i Caixa Popular renoven el conveni per a promoure l´associacionisme comarcal

La Fundació Horta Sud i Caixa Popular han renovat recentment el seu acord de col·laboració que s'emmarca dins del 'Pla de Foment de l'Associacionisme i la Participació' per a impulsar l'associacionisme i la participació en la comarca, destinant 30.000 euros al teixit associatiu de la comarca.

Les dos entitats, a través de la directora de la Fundació, Imma López, i el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, han subscrit l'acord per a desenvolupar el Pla de Foment de l'Associacionisme i la Participació 2019, una proposta que té com a objectiu impulsar l'associacionisme i la participació ciutadana de la comarca de l'Horta Sud.

Per a l'any 2019 aquest Pla de Foment de l'Associacionisme i la Participació, implica la col·laboració d'ambdues entitats en projectes que tenen un gran impacte en les associacions comarcals, com és el cas de les Ajudes a Projectes Interassociatius, una iniciativa que ja compta amb recorregut a la comarca i que va destinada al desenvolupament de projectes en els quals col·laboren colze a colze diverses associacions, i per a la qual Caixa Popular fa una aportació de 10.000 euros.

Formació per a associacions

A més a més, formen part d'aquest conveni signat entre les dues entitats altres iniciatives de la Fundació Horta Sud, com el Pla de Formació per a Associacions, amb accions formatives per a millorar la gestió i les activitats de les entitats; el Servei d'Assessoria Gratuïta per a associacions, on les entitats poden resoldre els seus dubtes fiscals, laborals, comptables, etcètera, la col·laboració en la publicació trimestral de Papers associatius i en les campanyes de promoció de l'associacionisme que es porten endavant.