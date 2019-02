Caixa Popular realitzarà una donació a «Mamás en Acción» cada vegada que els seus clients utilitzen les targetes

Caixa Popular manté la innovadora iniciativa de les targetes solidàries. A través d'aquest sistema, per cada compra que realitzen els seus clients amb les targetes de l'entitat, la cooperativa de crèdit dona el 0,7% dels ingressos que li genera per a contribuir en una acció social i solidària.

L'entitat beneficiària que s'ha seleccionat enguany és Mamás en Acción, una associació valenciana declarada d'utilitat pública que dedica temps de carinyo als xiquets que no tenen pares, especialment quan més ho necessiten, quan estan malalts i assoles a qualsevol hospital de la Comunitat Valenciana.

Labor social

D'aquesta forma, els clients de Caixa Popular titulars de targetes contribuiran a una labor social sense cap cost per a ells.

La missió de Caixa Popular és retornar-li a la societat valenciana els beneficis que els genera, per transformar-la i millorar, i la posada en marxa d'accions com les targetes solidàries és un exemple de la seua contribució social.

La voluntat de l'entitat és que cada any els beneficis recaiguen sobre un projecte que es desenvolupe en l'àmbit valencià i que contribuïsca a la solidaritat.

Per a la difusió d'aquesta acció, la cooperativa de crèdit valenciana ha engegat una important campanya de comunicació que es desenvoluparà amb diferents accions al llarg de l'any. Una d'elles, és el vídeo viral que ha difós i que ja han visualitzat milers d'usuaris en les xarxes socials en tan sols uns dies.