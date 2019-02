EAPN aplaudeix la Llei de Serveis Socials Inclusius que blinda els drets de persones en risc de pobresa

La EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, reunida en Assemblea

General Ordinària, i en representació d'una trentena d'entitats d'inclusió social en

la Comunitat Valenciana, es congratula per la nova Llei de Serveis Socials Inclusius de la

Generalitat Valenciana, una llei de tercera generació que per primera vegada assegura la

protecció jurisdiccional dels serveis socials i els consolida com el quart pilar de l'estat

de benestar, garantint l'accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i a les

prestacions integrades com un dret subjectiu.

EAPN CV considera la Llei de Serveis Socials Inclusius un fet històric i una de les

millors lleis de serveis socials de tota Espanya, en que el seu contingut la pròpia xarxa, i les

entitats que la conformen, han col·laborat activament.

Així mateix, reclama el desenvolupament efectiu de la nova Llei, així com participar en el Consell

Valencià d'Inclusió i Drets Socials que vetlarà per la correcta aplicació d'aquesta. Aquest

Consell és l'òrgan superior de participació i de caràcter consultiu en matèria de serveis socials que estableix la nova Llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat

Valenciana. A aquest Consell li correspon emetre informes sobre els instruments de planificació,

el catàleg i la Cartera de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis

Socials, així com debatre, emetre informes sobre l'avantprojecte de pressupostos de la

Generalitat en matèria de serveis socials, fer el seguiment de l'execució i redactar

un informe anual sobre la gestió dels serveis socials, entre altres funcions.

En eixe sentit, afirmen que l'EAPN CV-Xarxa per la Inclusió representa a les entitats d'inclusió

social en la Comunitat Valenciana i consegüentment ha d'estar present, formar part i

vetlar pel desenvolupament i aplicació de la Llei a través d'aquest nou òrgan consultiu i de participació.

Tant la xarxa com les entitats que la integren es posen a la disposició de la Generalitat

Valenciana en allò que siga necessari per al desenvolupament efectiu de la nova Llei, que ha de donar

accés a drets i serveis socials a les persones en situació de major vulnerabilitat

de la C.Valenciana.

L'EAPN CV està constituïda actualment per 28 entitats: Accem, Acción contrael Hambre,

Acoec, Alanna, APIP-ACAM, Avant, Càritas CV, CEAR PV, Cepaim, Coceder-CDR La Safor,

Codifiva, Coeescv, Creu Roja CV, Fundació Esplai, Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás,

Iniciatives Solidàries, INPAVI, Jovesolides, Fundació Secretarido Gitano, Fundació Adsis,

MPDL, Fundació Nova Feina, Fundació Novaterra, Patim, RAIS Fundació, Por ti mujer, Sant Joan

de*Déu Serveis Socials València i Ymca.