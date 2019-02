La Cooperació Valenciana i Farmamundi inicien una intervenció per a reduir el risc davant desastres a Haití

Farmamundi i Mosctha, amb el suport de la Generalitat Valenciana, inicien una intervenció per a reduir el risc davant desastres en les Comunes de Léogâne, Petit-Goâve i Grand-Goâve del Districte Léogàne, en el Departament Oest, que beneficiarà a 3.800 persones (2.300 dones i xiquetes i 1.500 homes i xiquets). La iniciativa, que es desenvoluparà durant els pròxims quatre mesos, pretén reforçar la capacitat de resiliència en salut en un moment en què el país s'enfronta a una nova crisi sociopolítica.

Actualment i segons dades de TIRE, Haití s'enfronta a una inseguretat alimentària i nutricional crítica, amb 4,4 milions d'haitians amb inseguretat alimentària aguda i 131 000 xiquets desnodrits, conseqüència de la prolongada sequera i els impactes dels huracans 'Matthew' (2016) i 'Irma' (2017), en les emergències dels quals Farmamundi també ha participat amb operatius metges mòbils, i distribució de medicaments, kits higiènics i aigua potable.

Les necessitats humanitàries encara persisteixen en els campaments de desplaçats interns que es van establir després del terratrémol de 2010. "Aproximadament 37.500 haitians encara estan allotjats en campaments, on l'accés a l'aigua i els serveis bàsics continua sent molt limitat. A més, al voltant de 230.000 dominicans d'ascendència haitiana corren el risc de convertir-se en apàtrides i ser deportats a Haití. Des de juny de 2015, més de 260.000 persones han travessat la frontera de la República Dominicana a Haití, inclosos més de 4.000 menors no acompanyats", explica el responsable de Mosctha, Joseph Querubin.



Reducció de Riscos de Desastres a Haití

Més del 93% de la superfície d'Haití i més del 96% de la seua població corren el risc d'exposar-se a dos o més perills, sent el cinqué país del món d'exposició al risc.

L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) va actualitzar les seues previsions sobre la probabilitat que torne este 2019 el fenomen meteorològic conegut com El Xiquet. Ara, l'organisme estima que existeix entre un 75% i un 80% de possibilitats de la seua formació enfront del 70% que reflectia en el seu anterior informe. El 'Niño' augmenta la probabilitat d'una greu sequera al Carib que podria afectar encara més les capacitats de les persones per a protegir els seus mitjans de subsistència. "Per tant, és necessari enfortir les capacitats de la població local per a enfrontar les sequeres reforçant la seua capacitat de recuperació davant tals esdeveniments. A nivell institucional, és necessari reforçar les capacitats i el coneixement de les autoritats locals i nacionals per a fer front a les sequeres, reforçant el seu paper en l'augment de la capacitat de recuperació i de gestionar la informació (alerta primerenca), així com respondre a les emergències relacionades amb la sequera", finalitza Querubin.



Mitjançant esta intervenció conjunta, Farmamundi i Mosctha implantaran un pla integral de gestió de riscos per a reforçar la capacitat de resiliència en salut de la població haitiana, és a dir, per a millorar les capacitats de les comunitats de reduir el risc davant desastres. Entre altres accions destaquen:

1. Reunions de socialització amb líders comunitaris i amb autoritats locals.

2. Elaboració d'un Pla de Gestió de Riscos per a les comunes (identificació d'amenaces i riscos, accions per a millorar la capacitat de resposta, mesures de prevenció i protecció enfront dels desastres, així com determinar, saber i informar a on i quan anar en cas d'evacuació d'emergència).

3. Capacitació de promotors i creació de brigades comunitàries voluntàries en zones vulnerables per a la gestió i prevenció de riscos.

4. Dotació d'un kit d'emergència per a les emergències mèdiques amb farmaciola de primers auxilis, motxilla impermeable, ulleres protectores, entenimentades, protocols i guies d'emergència).

5. Enllaç amb institucions oficials, elaboració de guies i protocols i disseny de campanyes de conscienciació i educació.