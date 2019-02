Una valenciana fomenta l'empoderament femení a Tanzania amb la seua marca d'accesoris ecològics

La jove valenciana Ana Marco, de 31 anys, és llicenciada en economia i està especialitzada en màrqueting digital. No obstant això, la seua principal ocupació actualment va més enllà d'aquestes disciplines. Es tracta de la marca Miss Viajera, la qual va crear al llarg de 2017 i va vore finalment la llum el passat 2018, confirmant així, després de viatjar sola durant nou mesos per Oceania i Àsia, que volia treballar contra la desigualtat en el món. "Tenia clar que m'abellia emprendre en alguna cosa que tinguera a veure amb la meua major passió: els viatges. Però no volia que fora un simple negoci, sinó també fer una cosa bona per la societat", explica.

Tot va cobrar forma al seu cap durant la seua marxa pel desert australià en 2016: aunaria accessoris ecològics i comerç just baix un mateix segell, el qual li permetria contribuir a un projecte de desenvolupament amb el qual se sentira conforme i identificada, d'ací l'aposta per l'apoderament femení. En les seues pròpies paraules: "Tots els beneficis de la venda dels meus productes van destinats al programa WE Grow de l'ONG TATU Project, mitjançant el qual s'ajuda les dones de les comunitats rurals de Msitu wa Tembo i Londoto en el nord de Tanzània perquè milloren la seua autoestima, així com habilitats de comunicació i lideratge, entre altres aspectes".

En concret, Ana Marco comercialitza a través de la botiga online de Miss Viajera 'tote bags', necessers i làmines els dissenys de les quals idea ella mateixa i es materialitzen gràcies a la col·laboració de la il·lustradora Elisabeth Díaz. La producció dels dues primeres – bosses i necessers – té lloc en una fàbrica de Pondicherry (l'Índia), on nou de cada deu treballadors són dones, de les quals sis de cada deu procedeixen d'ambients desfavorits. Aquesta elecció va vindre donada després d'un acurat rastreig per Internet, cerciorant-se que la factoria en qüestió compta amb l'etiqueta Bags of Ethics, que certifica el respecte per les persones que allí treballen, així com per l'ecosistema. Per part seua, les làmines són impreses a Espanya amb paper reciclat, és a dir, seguint els mateixos valors d'ètica i sostenibilitat.

D'aquesta manera, Miss Viajera dona suport a l'apoderament femení en tot el cicle del producte: des de l'elaboració fins a la venda. "Com a best sellers destaquen una bossa amb un dibuix del mapa mundi que s'embene juntament amb un retolador tèxtil perquè pugues pintar els països que vas visitant i un necesser amb una famosa frase de l'actriu Elisabeth Taylor matisada: Big girls need big diamonds adventures", apunta Ana Marco. Ara, la seua intenció és crear nous dissenys, ampliar el ventall d'ítems en el seu catàleg i, quan siga possible, passar a cooperar amb més ONG.