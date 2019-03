Cáritas de València crea una aplicació informàtica per a la educació en valors

Càritas Diocesana de València ha posat en marxa una aplicació informàtica a través de la qual, persones implicades en l'educació en valors podran fer ús de dinàmiques i activitats extretes de campanyes elaborades per l'entitat.

La mochila de Kay -que és com es denomina l'App « és el diminutiu de «Kairós», que significa «el temps just, el moment oportú i que en el cristianisme designa «el moment de Déu», segons les persones implicades en el desenvolupament de l'aplicació, personal del Programa de Voluntariat Jove de Càritas Diocesana de València. Es tracta d'una col·lecció d'activitats didàctiques per a l'educació en valors.

Està dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en edat escolar, i pretén ser d'utilitat per a educadors, catequistes, docents i agents de temps lliure, entre altres col·lectius.