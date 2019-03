Dansa i teatre contra la violència de gènere

Posar el focus en les situacions violentes, dialogar sobre les seues causes i denunciar la seua pervivència en la nostra societat emprant com a vehicle les arts vives. Sota aquesta premissa, la VIII edició del Festival 10 Sentits, que porta per lema «Bèsties» i compta amb el suport de Caixa Popular, porta a València «Mascle Man», un espectacle-instal·lació de teatre documente sobre la violència masclista i els seus tentacles. La iniciativa, coproduida ambl Centre del Carme, compta amb Àlex Rigola com a director i s'instal·larà en el centre de cultura contemporània al maig.

A través d'este artefacte creatiu, s'instarà a l'audiència a reflexionar sobre el maltractament i el seu arrelament en la vida quotidiana de la nostra societat. La instal·lació es planteja, doncs, com un viatge escènic i experimental en el qual el públic es converteix en protagonista. Així, els participants en «Mascle Man» hauran d'anar travessant les diferents estades que componen l'escenari i que actuen a manera de laberint contemporani. En la travessia els acompanyarà la veu d'una dona que ha patit violència de gènere, qui exercirà com a guia i documentalista a través d'un sistema d'àudio sense fils.

En este crit sobre el terror quotidià no hi ha rastre de sang ni cadàvers. No fan falta: la pròpia configuració de l'espectacle és més que suficient per a regirar consciències i estómacs. A més, per a reforçar la voluntat transformadora de l'espectacle, el dia de la seua clausura la coreògrafa Alicia Herrero presentarà la peça de dansa comunitària Mujeres que bailan, protagonitzada per víctimes de violència de gènere. Esta obra es prepararà després de la visita de les participants a la instal·lació. Herrero treballarà amb elles durant diversos dies diferents pautes de moviments amb els quals aconseguisquen comunicar les seues emocions i conflictes.

D'altra banda, amb l'objectiu de conscienciar a les noves generacions sobre la gravetat de la violència masclista i acostar-los a aquesta realitat tan freqüent en el nostre entorn, el Festival 10 Sentits, concertarà diverses visites escolars en col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut-IVAJ. No en va, l'equip responsable de dur a terme esta iniciativa assenyala que una gran quantitat de xiques molt joves, després d'assistir a l'espectacle, comencen a saber posar-li nom a situacions que han viscut, que estan vivint o que podrien viure en poc temps. D'esta manera, donar eines per a reconéixer les agressions patides és una altra de les motivacions de la producció.

Respecte a les motivacions que li van portar a posar en marxa este muntatge escènic, Rigola apunta que no vol que la seua filla «viva en un món com este».

«Mascle Man» arriba a València després de passar pel festival Temporada Alta de Girona i els Teatres del Canal de Madrid. Durant el mes de maig estarà en funcionament diversos dies per a facilitar que diferents públics puguen acostar-se a explorar-ho.

Combatre l'horror quotidià

Dividits en grups de huit persones, els espectadors de «Mascle Man» realitzaran un recorregut d'aproximadament 60 minuts a través de les 11 sales que componen la instal·lació. En estos emplaçaments, els assistents llegiran, passejaran, escoltaran, triaran i interactuaran amb els espais i amb altres participants.

Al llarg d'este laberint en clau dramatúrgica, el públic es toparà amb testimoniatges i converses reals, així com amb textos, sentències, declaracions, fotografies, llibres i vídeos amb els quals podran aproximar-se a aquest greu problema que travessa a la nostra societat. L'Institut de la Dona va xifrar en 47 les víctimes assassinades presumptament per les seues parelles o exparelles en 2018, però si es comptabilitzaren altres casos en els quals els assassins no tenien relació sentimental amb les atacades, es reconeixeria a altres 50 víctimes de violència masclista l'any passat, entre elles Diana Quer o Laura Luelmo.