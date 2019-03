Farmamundi i Valencia Acoge impulsen les biblioteques humanes per a parlar de salut i drets

A la sala tres grups es reparteixen l'espai. Fatma es dirigeix a diverses persones que han acudit a la Universitat de València a aprendre de la seua experiència després d'eixir del Senegal. «En arribar ací em vaig sentir discriminada. Les meues diferències culturals i el no conéixer bé l'idioma feien molt difícil poder entendre'm amb el metge. M'he sentit molt vulnerable».

Fatma és un dels llibres de les biblioteques humanes que a través de Farmamundi i Valencia Acoge estan compartint les seues històries de vida per a sensibilitzar a professionals sanitaris i estudiants sobre els problemes d'accés a la salut als quals s'enfronten cada dia pel fet de ser persones migrants.

Fins al moment, totes dues entitats han posat en marxa tres biblioteques humanes, en el Centre professional PAX, la Facultat de Podologia i la d'Infermeria de la Universitat de València. Una proposta de Farmamundi i Valencia Acoge que reuneix població migrant del barri d'Orriols i professionals sanitaris amb la finalitat de reivindicar l'accés a la salut global a la ciutat. Fins al moment, més de 200 persones han pogut conéixer ja de primera mà la realitat de persones com *Fatma.

La història de Fatma

Esta administrativa de 30 anys va arribar a Espanya buscant l'oportunitat de prosperar. Però va acabar en els hivernacles de maduixa a Almeria. «Allí treballen en condicions inhumanes, les mantenen aïllades i baix amenaça de perdre els papers si decideixen marxar-se», explica la responsable del projecte d'educació per al desenvolupament en Farmamundi, María Rasal.

La jove senegalesa va decidir finalment marxar-se, sabent que anava a trobar-se en situació irregular. Tornar al seu país no era una opció, sinó un fracàs. «Persones com Fatma arriben afectades emocionalment. No solament hem de tindre en compte les diferències culturals respecte als seus països d'origen. Han viscut experiències molt dures, que les fan sentir-se més vulnerables si cap», puntualitza Rasal. A les biblioteques humanes cada persona que exposa la seua experiència és un llibre que comparteix, en l'àmbit de la salut, una experiència que ha tingut a Espanya. Els i les professionals i estudiants escolten, pregunten i canvien de llibre, fins a passar per tots els grups.