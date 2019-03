El Fons Valencià vol donar a conèixer la realitat de les dones en els països del Sud

El Fons Valencià, amb motiu del dia Internacional de la Dona, portarà la veu de dos dones, testimonis integrants de les contraparts amb que treballa en el projecte "Fortaleciendo la acción política de las mujeres" , dins del Programa Acció Política de Dones. Aquest programa es va crear en 2004 i ha format a més de 900 dones per tal que puguen accedir-ne al poder en els països del sud i en el cas concret d'aquesta edició a Bolívia.

L'objectiu d'aquesta campanya és donar a conèixer la realitat de les dones en els països del Sud. Per aquest motiu, en aquestes jornades, el Fons comptarà amb la participació de Martina Espinoza Flores, dirigent de la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa i de Jimena Calizaya Fabián, tècnica del Centro Juana Azurduy, una ONG que propugna un canvi en les relacions socials per tal d'eliminar d'una vegada per totes les jerarquies i desigualtats basades en les asimetries i opressió sexual i cultural de les dones de Bolívia.

Al següent enllaç podeu trobar el documental en el que es presenta el treball que desenvolupen conjuntament el Fons i el Centre Juana Azurduy: https://www.youtube.com/watch?v=7N-pABrP6fw

La campanya "Ser Dona al Sud 2019" recorrerà 19 municipis de la Comunitat Valenciana: Alfafara, Llosa de Ranes, Almussafes, Alginet, Quatretonda, Canals, Bocairent, Genovés, Parcent, Xàtiva, Ontinyent, Alcàsser, Elx, Quart de Poblet, Vilanova de Castelló, Castelló de Rugat, Alfarrasí, l'Olleria i Betxí.

Aquesta campanya tindrà diverses activitats programades en els diferents municipis entre les que destaquen una conferència, una comissió tècnica i un taller-xerrada per a joves i adolescents dels centres d'educació secundaria i batxillerat.

La conferència, dirigida al públic adult estarà precedida per la recepció i benvinguda de les diferents autoritats municipals. Els alcaldes i les alcaldesses així como els regidors i les regidores donaran la benvinguda a Martina Espinoza i a Jimena Calizaya. A continuació, hi haurà una presentació a càrrec d'un membre del Fons que presentarà a les dos dones.

El testimoni d'aquestes dos dones posarà de manifest els resultats d'aquest projecte, que es troba en la seua segona fase i va nàixer en 2016-2017 com una resposta a la demanda de les dones enfront de les opcions que permet la legislació electoral boliviana d'accés a càrrecs electes i la necessitat d'enfortir les seues organitzacions. "Las mujeres han llegado al Parlamento de Bolívia, però siguen sufriendo acoso. Las mkujeres y más las mujeres campesinas, son demasiado dependientes económicamente, por eso la cooperación con entidades como el Fons son tan importantes para nuestro empoderamiento", son les paraules de Jimena Calizaya, en la presentació d'aquesta campanya a la seu del Fons a Xàtiva del passat dilluns 4 de març.

En aquesta segona fase, el treball realitzat pretén l'apoderament polític de les dones, a través de l'enfortiment de les seues capacitats polítiques i organitzatives. Aquesta tasca es du a terme amb dos línies d'actuació: per una banda està l'Escola de Formació de Lidereses (EFL) i per una altra es fa un acompanyament i assistència tècnica a les organitzacions de dones prioritzades i en particular a les seues representants.