Abraçades que curen

Majo Gimeno es va preguntar un dia què podia fer per un xiquet que estava sol en un hospital de València. Es va plantar en el centre mèdic i va dir que volia acompanyar-ho. La resposta va ser clara: a títol personal res, però si a través d'una associació. I va ser el que va fer: en 2013 va crear Mamás en acción, «una comunitat de persones que dedica temps de pare o de mare a xiquets que no tenen als seus pares o que no poden viure amb ells», com defineix la presidenta d'esta associació.

La dirigent de l'entitat solidària afirma que quan li van dir que no existia un col·lectiu d'estes característiques «em vaig plantejar crear una associació perquè en arribar a casa no se m'anava del cap la idea que eixe xiquet estiguera sol en un hospital. Vaig insistir que volia acompanyar-ho i em van dir que no podia ser perquè feia falta una assegurança de responsabilitat civil, etc. Vaig començar a explicar-lo i la gent m'oferia la seua ajuda, llavors em vaig adonar que podia muntar una associació perquè al principi pensem constituir una fundació, però quan ens van dir que valia 30.000 euros optem per l'associació perquè només costava 40 euros i fer uns estatuts».

Mamás en acción hui en dia compta amb més de 800 voluntaris a València i han començat a treballar a Madrid. «Començarem a l'hospital La Fe i ara ja estem en sis hospitals perquè hem signat un conveni amb la Conselleria de Sanitat. El mes de febrer passat vam començar la nostra labor a l'hospital Xiquet Jesús de Madrid. Ens van contactar per a dir-nos que tenien xiquets sols i no dubtem a unir-nos. No sé si ens estendrem per altres comunitats autònomes, estem creixent amb la mateixa aspiració amb la qual vam nàixer a València: treballar amb el cor i sense plans preestablits. Si hi ha altres llocs on ens necessiten, perquè igual continuem creixent en altres ciutats espanyoles si tenim el suport necessari».

Majo detalla els primers requisits per a ser voluntari de Mamás en acción. «El primer que demanem és que aporten els documents necessaris que cada comunitat autònoma exigeix per a fer voluntariat com poden ser un certificat d'absència de delictes sexuals o un contracte de voluntariat. Per a ser un voluntari de Mamás en Acción no es paga una quota, el requisit és de compromís, i això se tradueix en l'obligació de participar almenys en dues accions a l'any. El no exigir una quota fa més difícil cobrir les despeses fixes com és l'assegurança de responsabilitat civil, la llei de protecció de dades, etc, però gràcies a entitats com Caixa Popular podem seguir avant. També a través de la nostra pàgina web el que fem és vendre intangibles, així venem dies del calendari. Consisteix en el fet de que la gent, en comptes de comprar un regal per a un aniversari obsequia un dia del calendari de Mamás en Acción. L'altra manera de recaptar fons és oferir paquets de Responsabilitat de Social Corporativa a empreses perquè compren productes i serveis nostres».



Proves d'idoneïtat

Per a entrar a formar part de Mamás en acción cal passar abans una sèrie de proves que demostren la idoneïtat del candidat. «Els nostres voluntaris reben formació de gestió emocional i al final se sotmeten a un test psicològic que es tramita externament a través de l'Institut Valencià de Pedagogia Creativa (Ivapec). Els psicòlegs i pedagogs d'este organisme són els que valoren els resultats dels qüestionaris psicològics dels voluntaris. Si els aproven passen a ser voluntaris i si detecten que una persona no és adequada per a tractar amb menors o que tenen una exposició massa intensa al dolor els convidem al fet que no s'unisquen».