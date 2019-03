Xiquets que no saben que han de bufar les veles del pastís d'aniversari

Mamás en acción conta en la seua web que hi ha»xiquets de 12 anys a què hem acompanyat en el seu aniversari i que no sabien que havien de bufar per a apagar els ciris del seu pastís».

L'associació assenyala que «tots els xiquets mereixen celebrar el dia que van vindre al món», per això «Mamàs en acción» organitzauna festa d'aniversari mensual en les llars infantils on col·laboren. «El repte de cada mes és que els nostres propis fills col·laboren en la consecució dels regals que els xiquets de la llar rebran» .

És lo que Mamás en acción anomena 'Consciència social' i «ens sembla fonamental que els nostres xicotets siguen conscients de la sort que tenen».