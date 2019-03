Cáritas recicla 32.000 tones de roba de segona mà i crea 750 llocs de treball

Quan està a punt de complir-se un any des del seu llançament, el projecte moda re-, una ambiciosa iniciativa liderada per Càritas Espanyola a l'abril de 2018 de reciclatge de roba de segona mà a nivell estatal, ha vist compliments amb ampli marge els seus objectius d'apostar per un model innovador d'economia solidària i sostenible, basada en criteris ètics i capaç de generar ús d'inserció per a persones en situació d'exclusió social.

Les xifres d'explotació d'aquest projecte durant els últims dotze mesos així ho confirmen:

- 32.000 tones de roba usada tractades en una xarxa de 27 plantes de transferència i altres 3 de gestió integral amb tecnologia d'última generació. Aquest procés ha permés estalviar 39 milions de metres cúbics d'aigua i 850.000 tones de CO2.

- 4.500 contenidors de recollida selectiva instal·lats al carrer.

- 750 llocs de treball creats, dels quals 380 són posats d'inserció ocupats per persones en situació o risc d'exclusió social.

- Presència en 30 diòcesi.

- 100 punts de venda i donació en tota Espanya: 73 botigues i 30 "espais amb cor".

- 250.000 peces donades en botiga a persones amb necessitats de vestit.

- 700 voluntaris.

Tota l'activitat que s'ha estat desenvolupant en aquest primer any de recorregut ha seguit una estructura d'economia circular. El model de reciclatge tèxtil de moda re- està pensat per a posar a les persones en el centre, gràcies a una activitat empresarial basada en el consum sostenible i en la generació d'ocupació normalitzada per a aquelles persones en situació d'exclusió social que participen en els programes d'acolliment i acompanyament de Càritas.

Les xifres del projecte reflecteixen aqueixos objectius, ja que el funcionament de moda re- és possible gràcies a una bossa laboral de 750 ocupacions socials i el suport de 700 voluntaris en tota Espanya. Al costat d'això, el compromís amb la sostenibilitat del planeta és una altra de les seues fortaleses, si es té en compte que l'activitat d'aquest projecte tèxtil permet estalviar 39 milions de metres cúbics d'aigua i evita l'emissió a l'atmosfera d'unes 850.000 tones de CO2.



Col·laboració i innovació

El Grup Inditex ha sigut un soci estratègic d'aquest projecte des dels seus inicis. Al costat del suport econòmic brindat als projectes d'economia social de Càritas, moda re- i el Grup Inditex compten actualment amb convenis de col·laboració que, més enllà de participar en la recollida de roba en les seues superfícies comercials, se centren en l'impuls a la innovació tecnològica I+D+i mitjançant la posada en marxa projectes d'investigació orientats a l'obtenció de noves fibres tèxtils i derivats a partir de la roba usada.

Així mateix, al llarg d'enguany, moda re- ha subscrit d'acords de col·laboració en la línia de millora i avanç conjunt en la gestió de projectes d'economia circular en l'àmbit tèxtil amb empreses com El Corte Inglés i Carrefour, entre altres.



Una marca que l'expressa tot

L'elecció del nom de la marca per a aquesta iniciativa social no és accidental. Com assenyala Rubén Requena, coordinador del projecte, "amb el nom moda re- volem posar en valor la importància de re-agafar, re-utilitzar o re-ciclar per a re-construir, re-iniciar, re-emprar o re-viure les biografies de totes les persones en situació social precària a les quals acompanyem".

L'aposta de Càritas per transformar la gestió de la roba usada que tradicionalment s'ha fet a través dels robers suposa una aposta per transformar el concepte d'aqueixa activitat. "Donar nova vida a la roba i a les persones que ho necessiten a través d'aquest projecte –afig Rubén—significa entendre que val més del que costa, perquè no és el mateix fer negoci amb la roba usada que fer justícia social".

I és que, a més d'afavorir la inserció laboral dels participants en els programes socials de Càritas, el projecte permet dignificar la forma en què reben la roba aquelles persones que necessiten vestit, que poden fer-ho en els diferents punts de venda de moda re- com uns clients més, però de manera gratuïta.