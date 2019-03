El CEIP de Xàtiva, l'Helios i el Programa Formatiu de Paterna guanyen la fase de València del concurs de l'ONCE

Els col·legis CEIP Beato Jacinto Castañeda de Xàtiva i Helios de l'Eliana i el Programa Formatiu de Qualificació Bàsica de l'Ajuntament de Paterna han sigut seleccionats com a guanyadors de la província de València en la 35 edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE que, en esta ocasió, ha convidat als docents i estudiants a aportar idees per a convertir el temps de l'esbarjo en una oportunitat lúdica i educativa que no provoque l'exclusió per raons de diversitat o discapacitat.

En esta edició de 2019 del certamen del Grup Social ONCE han participat 3218 alumnes de 50 centres educatius de la província de València , baix la coordinació de 63 professionals de l'educació.

Es tracta d'un programa de sensibilització educativa que va arrancar el mes d'octubre passat amb la intenció que l'aula treballe de manera activa el canvi d'actituds i l'actuació dels estudiants per a mantindre una convivència respectuosa.

En el 35 concurs escolar del Grup Social ONCE han participat tots els escolars dels centres educatius espanyols públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional.

Els estudiants de Primària i Especial han realitzat un cartell que reflecteix les seues pautes per a fomentar i reivindicar la diversitat i inclusió en l'esbarjo, que va acompanyat d'una audiodescripció.

Mentrestant, els escolars de l'ESO, FP i Batxillerat han gravat un videoclip musical, d'un minut de duració, al costat d'un xicotet guió.

Cada grup o aula participant ha pujat a la pàgina web del concurs (www.concursoescolaronce.es) el seu treball en la categoria corresponent: A (3° i4° d'Educació Primària); B (5° i 6° d'Educació Primària); C (Educació Secundària i FP Bàsica); D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior), i E (Educació Especial).