El Festival 10 Sentits aposta per la participació

El Festival 10 Sentits, amb el patrocini principal de Caixa Popular, pretén en la seua huitena edició involucrar a col·lectius i a tota mena de ciutadans en un bon número de projectes participatius que formaran part de la huitena edició, que enguany porta per lema «Bestias». Sumar forces, plantejar un diàleg plural i proclamar que dins de qualsevol ciutadà batega un artista són algunes de les premisses bàsiques en els projectes participatius del certamen, que tindrà lloc a València el mes de maig. Cada any la programació s'articula baix un lema que proposa una reflexió oberta a la mirada dels diferents creadors i creadores participants en diàleg amb el públic i la ciutadania. En la seua huitena edició, el Festival 10 Sentits busca reflexionar sobre el concepte de violència, eixa violència que ens envolta i ens persegueix, que ens pertorba i ens atrau.

Coreografía comunitària

Un de les principals activitats participatives d'esta trobada arriba de la mà de Shamel Pitts. El performer i ballarí novaiorqués plantejarà una coreografia comunitària i inclusiva, a petició de la direcció artística de 10 Sentits, per a la qual comptarà tant amb ballarins com amb ciutadans de totes les edats i condicions, amb el focus posat en aquells col·lectius menys visibilitzats, que seran coordinats per artistes locals. El resultat serà una performance massiva i comunitària a l'aire lliure que ofereix l'oportunitat a centenars de persones de ballar la coreografia d'este artista.

Arts del moviment

Javier Martín planteja en «Mètode Negre» una iniciativa en la qual participaran 30 d'estudiants majors d'edat pertanyents a diferents disciplines acadèmiques. I és que, esta peça s'alça com un procés de creació continu que va evolucionant a partir de grups de treball temporals. Es busca així activar un procés d'investigació, reflexió i crítica en col·lectiu, en comunitat. A partir d'esta labor col·lectiva, Martín va elaborant un solo en contínua evolució. Per al creador, esta obra s'inscriu dins del paraigua de les «arts del moviment» i troba el seu lloc «entre la performance, la instal·lació, l'acció contemporània, la dansa i els processos d'investigació».

Iniciativa de dramateràpia

El dramaturg Domingo Ferrandis presentarà el 14 de maig en Espai Inestabe «Un món a part endins del món», el treball que ha dut a terme específicament per al festival amb una desena de persones exrecluses. Ferrandis proposa una iniciativa de dramateràpia centrada en el teatre autobiogràfic i comunitari. Com apunta el creador, la dramatúrgia autoreferencial es basa en el desenvolupament «d'una peça original basada en continguts de la vida personal de les autores-intèrprets convertits en ficció».

Acció a peu de carrer

L'11 de maig, Gerardo Esteve desenvoluparà una acció participativa per a la qual comptarà amb entre 15 i 20 estudiants d'interpretació amb especial inclinació pel teatre de carrer. La intervenció es diu«Más despacio» i el seu objectiu és contrarestar l'irresistible enrenou urbà existent a València. Per a això, els participants caminaran amb un ritme molt lent des de la Plaça de la Verge i fins a la Plaça de l'Ajuntament. «Què passa quan el públic de dona compte que alguna cosa està passant?», planteja Esteve.

Investigació músic-escènica

Nerval és un duo de post pop-rock de Barcelona i les seues inquietuds del qual van molt més allà del pla merament sonor. De fet, els seus integrants també exerceixen com a directors creatius de la plataforma Cre.Art Project. En el Festival 10 Sentits posaran en marxa «Breal/Descans/HLE», un laboratori d'investigació músic-escènica que té com a premissa el tema «Bèsties». La companyia treballarà amb un grup de 15 participants format per persones majors que hagen tingut fins ara poc contacte amb les xarxes socials i adolescents de diferents edats. L'objectiu és crear un intercanvi cultural entre tots dos col·lectius més enllà de la seua data de naixement; una connexió entre diferents generacions que compartiran sabers, anhels, dubtes, pors i experiències. Com expliquen els propis artistes, aspiren a «generar un debat social darwiniano sobre els catastròfics resultats d'una possible evolució fallida de l'ésser humà». L'espectacle podrà vore's el 17 de maig a l'Espai Rambleta.

Dansa comunitària

La coreògrafa valenciana Alicia Herrero dirigeix la peça «Dones que ballen», que podrà veure's el 19 de maig a Centre del Carme. Recolzada per l'associació Alanna, es tracta d'una iniciativa comunitària en clau femenina en la qual la dansa exerceix com a fil conductor entre un grup de dones, algunes d'elles víctimes de violència de gènere i unes altres que busquen manifestar el seu suport a aquest col·lectiu. Sonoridad a ritme de ball. En esta peça intervindran aproximadament 15 participants vinculades a Alanna. La cita, a més, suposa la clausura de la programació del festival al Centre del Carme.

A més dels diferents projectes participatius, el Festival 10 Sentits oferirà també la possibilitat de sumar-se a alguna de les diverses classes que formen part de la seua programació. Les opcions comencen el 6 de maig a les 11 hores amb la Màster class impartida per la ballarina canadenca Louise Lecavalier. D'igual manera, el 10 de maig es realitzaran una sessió magistral conduïda per Maria Kolegova, intèrpret d' «Última vez», la companyia de Wim Vandekeybus. D'altra banda, els amants de les arts marcials tenen una cita ineludible amb el festival l'11 de maig a la Plaça de l'Ajuntament on es realitzaran dues classes obertes en diferents moments del dia.