"La meitat de malalties en una emergència procedeix de l'aigua"

Carlos Ortega va nàixer a Madrid però aterrà a València després de ser oficial de les Forces Armades -ara en la reserva- i graduar-se en ciències mediambientals a Manchester. En l'actualitat, amb 62 anys, ha sigut cap del primer equip d'Unitat de Resposta a Emergències en Aigua i Sanejament que la Creu Roja Espanyola (ERU) va enviar a Moçambic després de que el cicló Idai causara més de mil morts en un dels majors desastres en dècades. Va ser a mitjan març del present any i a la fi del mateix mes ja estaven instal·lades cinc plantes potabilitzadores. Així mateix, Ortega també ostenta, de manera paral·lela, el càrrec del President de la Comissió de la Cooperació Internacional de Creu Roja i de Delegat d'Emergències de les ERUS en la Comunitat Valenciana però, «per damunt de tot, sóc voluntari». També ha estat ajudant a Kenya i Pakistan en 2006, Haití en 2010, Sierra Leona i Filipines en 2014.

Per això, la missió principal del cooperant va ser portar aigua sana i potable als camps de refugiats situats en Beira, la ciutat portuària més afectada pel desastre: «L'objectiu va ser proporcionar aigua sense deixar de costat la promoció del sanejament amb l'aportació de dutxes, latrines i lavabos. Transmetre la netedat i la desinfecció és fonamental perquè molts habitants no tenen aqueixa cultura d'higiene».

Les unitats de la Creu Roja van poder produir 225.000 litres d'aigua potable al dia i, cada unitat de tractament, necessitava 30.000 litres diaris per a proveir a 15.000 persones: «Els voluntaris viatgem en vols regulars i l'equipament sempre arriba l'endemà passat. En eixe temps d'espera, supervisem la zona afectada i trobem els pous per a connectar els canals d'unitats. Hem d'anar amb compte que el pou no quede sense aigua perquè la població veïna també utilitzarà els pous després que nosaltres marxem de la missió. En aquesta missió, la font de l'aigua que vam triar no va ser l'adequada en una primera instància i vam haver de replegar el material i, l'endemà, buscar una altra». En les emergències hi ha un major risc de malària i de malalties diarreiques i, en aqueix sentit, per a controlar l'aigua produïda, l'organització humanitària també va traslladar un laboratori de campanya per a controlar els estàndards que marca l'Organització Mundial de la Salut a Europa: «L'aigua segura significa que estiga desinfectada i amb una mica de clor perquè, d'aqueixa manera, sabem que no té bacteris. El clor mata la gran majoria de bacteris i virus perquè és el desinfectant universal. Solem incloure més clor del normal perquè, d'aquesta forma, quan la població ve per aigua amb un bidó, ens assegurem que no es contaminarà al futur. L'objectiu fonamental és evitar les malalties transmeses per l'aigua perquè, quan hi ha emergències, la meitat de malalties procedeix d'ahí». A això cal sumar que Moçambic és un país que té una pobresa del 53% i una desnutrició crònica del 43%: «El país on més misèria he vist ha sigut a Haití però a Moçambic, la pobresa que hi havia era de pura supervivència, de trobar el menjar dia a dia».

Enfront de les situacions difícils, Carlos Ortega va aclarir que ells són part de la solució i no del problema: «Si ens deixem portar per les circumstàncies, no actuem de manera eficaç. Quan viatge em faig una cuirassa perquè no m'afecten les històries».

El voluntari arriba a la cuirassa amb la base de l'experiència i la sensibilitat per a enfocar-se, sobretot, cap a la seua missió: «Tenim a veure la generalitat de la situació i no la particularitat. Quan torne estic més afectat que quan estic allí perquè em comence a recordar de les persones». Ortega va assegurar que l'objectiu de quan viatja a emergències és demostrar professionalitat amb un fons humanitari: «El sentit humanitari és respectar la dignitat de les persones, adaptar-se a la cultura d'allí i no anar amb una visió supremacista. L'objectiu és ajudar a la Creu Roja del país al qual anem perquè ells són els que segueixen en la missió. La nostra premissa és la imparcialitat, és a dir, no tenim distinció entre raça, sexe i credo polític. La primera persona a ser atesa és la més vulnerable».