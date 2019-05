Una aposta per la igualtat i contra la discrminació. Els alumnes de 2º de Batxillerat del col·legi Edelweiss School de Godella han estrenat el curt «El talent de viure». El treball audiovisual, de 20 minutos de duració, va veure la llum de manera oficial el passat 16 de maig als cinemes ABC Park de València.

La iniciativa dels estudiants d'Edelweiss School és una de les activitats dins de l'assignatura Fonaments d'Administració i Gestió de l'empresa, i la recaptació anirà destinada a la cooperativa Koynos de la localitat de l'Horta Nord.

La professora del centre i coordinadora del treball audiovisual, Elena Mas, conta que el curt «narra la història d'una localitat que es proposa millorar l'activitat cultural i atraure la gent als teatres i crea un concurs de talents. Hi ha dues històries paral·leles, d'una banda la xica que ho organitza està embarassada i li diuen que hi ha una probabilitat que el fill tinga síndrome de down i per una altra hi ha uns concursants que tenen discapacitat intel·lectual. La dona al principi té molts prejudicis sobre aquest tema, però al llarg de la pel·lícula va canviant i evolucionant».

Mas destaca que l'objectiu del'audiovisual «des del punt de vista acadèmic era que els xiquets dugueren a terme un projecte empresarial de l'assignatura 'Fonaments d'administració i gestió de l'empresa'» i vam veure que el curt és un tema molt complet perquè es fomenta el treball en equip, la divisió en departaments i cal buscar finançament. D'altra banda, està el tema social i que els xiquets vegen que poden aportar coses a la societat i que si es proposen emprendre alguna cosa ho poden fer», assenyala.



«El rodatge no va ser fàcil»

Els actors són alumnes del col·legi de Godella i usuaris del centre ocupacional de la cooperativa Koynos. «El rodatge no va ser fàcil», remarca Elena Mas. «Començàrem m amb l'expectativa de rodar una pel·ícula d'una hora i mitja, però vam anar rebaixant la duració perquè era difícil que memoritzaren un guió tan complicat. Cal tindre en compte que parlem d'aficionats, no d'actors professionals. Però es van anar adaptant i el resultat ha sigut molt bonic», asevera amb orgull la coordinadora del curt».

El membre de l'equip de producció, José Belmonte, conta que «teníem la idea, els equips i els actors, però ens faltava el material per a poder gravar i editar. Llavors contactem amb Eugenio, de la productora Fenomenal Media, que, en veure l'oportunitat d'ajudar en un projecte solidari, ens va prestar els mitjans tècnics».

Elena Mas argumenta que «Eugenio ens va dir que era molt difícil. Un dia vam anar a presentar-li la preproducció i li va agradar tant que al final es va involucrar en el projecte i el va fer de forma gratuïta. Hem tingut la sort de trobar finançament a través d'empreses». Han aconseguit convéncer a diferents organitzacions per a fer el projecte realitat, des de startups com a Fenomenal Mitjana, a empreses més grans com Havas Media, Grupo Raminatrans, Galàxia Studios i els cinemes ABC Park.



Èxit de l'estrena

Van fer primer una preestrena al cinema Capitolio de Godella i el passat 16 de maig es va estrenar als cinemes ABC Park. «Vam omplir la sala principal amb l'assistència de més de 500 persones. Ara volem presentar el curt en festivals perquè tots els que ho han vist ens diuen que cal donar-ho a conéixer».