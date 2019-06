L'obra reflecteix com la dansa trasllada una força invencible als xiquets que, cada diumenge, acudeixen a rebre classes a l'escola d'Esther Mortes. Aquesta energia, que converteix als ballarins en exemple de superació i herois de vida, va portar a realitzar «Siete Leguas». A més de Marcia i Jon Ander, els components de la producció audiovisual són Aurora Edo, coguionista; Clara Radoselovics i Vanessa González, directores de fotografia; i José Jaime Hidalgo 'Jota', acompanyant de les classes amb el piano i compositor. Amparo Domingo i Ana Isabel Cabrero són, al costat de Patricia Morán, les fisioterapeutes que treballen els diumenges al costat dels xiquets i compten el seu testimoniatge en l'obra.

Així mateix, prova de l'exercici benèfic que destil·la la peça audiovisual, la cantant catalana Silvia Pérez Cruz va cedir una de les seues cançons per al documental i 140 mecenes van invertir en el projecte a través del micromecenatge: «El documental és molt més que la història del projecte 'Balletvale+'. El seu sentit és comunicar a la societat discursos i aprenentatges que han sigut molt valuosos per als seus protagonistes i que s'han adquirit amb l'experiència i el temps. Per això transmetre'ls a la societat pensem que pot ajudar les famílies que comencen eixe recorregut», revela la codirectora de la peça. Marcia també insisteix en la importància de la reflexió entorn de la mirada: «Una de les xiquetes ens conta que la mirada constant, poc respectuosa i molt intrusiva de la societat pot ser molt nociva per a l'autoestima dels xiquets». El documental, segons Marcia, incideix en el valor de la comunicació positiva, en el que es diu periodisme de solucions: «Consisteix en comunicar experiències positives per a poder compartir-les i posar-les en pràctica en altres llocs». Ara, la pel·lícula ha de fer el recorregut de festivals -ja ha sigut acceptada en la secció oficial d'un festival internacional- però per a d'això demanen que no estiga estrenada: «Després ens agradaria que es vera al cinema i la televisió».